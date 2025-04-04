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Цены на нефть слегка замедлили падение

Цены на нефть слегка замедлили падение - 04.04.2025, ПРАЙМ

Цены на нефть слегка замедлили падение

Мировые цены на нефть в пятницу вечером снизили темпы падения, следует из данных торгов. | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T20:23+0300

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2025-04-04T20:23+0300

энергетика

нефть

нефтяные фьючерсы

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу вечером снизили темпы падения, следует из данных торгов. По состоянию на 20.10 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 6,64% - до 65,48 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 7,56%, до 61,89 доллара. Днем нефть обеих марок дешевела на 7-8%. С четверга стоимость Brent обвалилась на 13,1% и достигла минимальных с 2021 года значений. WTI подешевел на 14,1%. Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. "В условиях потенциальных перебоев с поставками, вызванных санкциями и пошлинами.., цены на нефть вряд ли долго продержатся ниже 70 долларов", - цитирует агентство Блумберг главу глобального отдела сырьевых рынков Rystad Energy Мукеша Сахдева (Mukesh Sahdev). В пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликовала недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 4 апреля их число выросло на 5 - до 489 агрегатов.

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нефть, нефтяные фьючерсы