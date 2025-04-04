https://1prime.ru/20250404/nissan-856383247.html

Nissan решил не сокращать производство в США после введения пошлин

Nissan решил не сокращать производство в США после введения пошлин - 04.04.2025, ПРАЙМ

Nissan решил не сокращать производство в США после введения пошлин

Японский автоконцерн Nissan решил не сокращать производство в США, как планировал ранее, но поставить на паузу прием заказов для США на две модели люксового... | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T12:56+0300

2025-04-04T12:56+0300

2025-04-04T12:56+0300

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ТОКИО, 4 апр – ПРАЙМ. Японский автоконцерн Nissan решил не сокращать производство в США, как планировал ранее, но поставить на паузу прием заказов для США на две модели люксового Infiniti, производящихся в Мексике, сообщило агентство Киодо. Японский автостроитель намеревался частично сократить смены на заводе в американском штате Теннесси, где производит модель внедорожника Rogue, в связи с плохой динамикой продаж. Однако после принятия США 25%-ных пошлин на импортные автомобили концерн изменил эти планы и решил оставить объем производства на прежнем уровне. Одновременно с этим было решено приостановить прием заказов в США на две модели "люксовых" Infiniti, которые выпускаются на заводе в Мексике. Производство для рынков других стран останется без изменений. Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о введении "зеркальных" пошлин на зарубежный импорт, для Японии они составят 24%. Кроме того, он подписал распоряжение о введении с 3 апреля 25-процентных пошлин на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей, заявив, что такая мера необходима для защиты "национальной безопасности". До сих пор пошлины на японские автомобили в США составляли 2,5%. По итогам прошлого года экспорт японских машин в США составил 6,026 триллиона иен (около 40 миллиардов долларов), что составляет 28,3% от всего японского экспорта в США. Правительство Японии неоднократно заявляло, что продолжит вести разъяснительную работу с США, доказывая, что японские автопроизводители сделали прямые инвестиции в США на сумму в 61 миллиард долларов и предоставили рабочие места 2,3 миллиона человек, поэтому включение Японии в перечень стран, на которые распространяются пошлины, было бы несправедливым.

https://1prime.ru/20250404/tramp-856382296.html

сша

япония

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nissan, сша, япония, мексика, дональд трамп, авто, пошлины