https://1prime.ru/20250404/nissan-856383247.html
Nissan решил не сокращать производство в США после введения пошлин
Nissan решил не сокращать производство в США после введения пошлин - 04.04.2025, ПРАЙМ
Nissan решил не сокращать производство в США после введения пошлин
Японский автоконцерн Nissan решил не сокращать производство в США, как планировал ранее, но поставить на паузу прием заказов для США на две модели люксового... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T12:56+0300
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ТОКИО, 4 апр – ПРАЙМ. Японский автоконцерн Nissan решил не сокращать производство в США, как планировал ранее, но поставить на паузу прием заказов для США на две модели люксового Infiniti, производящихся в Мексике, сообщило агентство Киодо. Японский автостроитель намеревался частично сократить смены на заводе в американском штате Теннесси, где производит модель внедорожника Rogue, в связи с плохой динамикой продаж. Однако после принятия США 25%-ных пошлин на импортные автомобили концерн изменил эти планы и решил оставить объем производства на прежнем уровне. Одновременно с этим было решено приостановить прием заказов в США на две модели "люксовых" Infiniti, которые выпускаются на заводе в Мексике. Производство для рынков других стран останется без изменений. Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о введении "зеркальных" пошлин на зарубежный импорт, для Японии они составят 24%. Кроме того, он подписал распоряжение о введении с 3 апреля 25-процентных пошлин на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей, заявив, что такая мера необходима для защиты "национальной безопасности". До сих пор пошлины на японские автомобили в США составляли 2,5%. По итогам прошлого года экспорт японских машин в США составил 6,026 триллиона иен (около 40 миллиардов долларов), что составляет 28,3% от всего японского экспорта в США. Правительство Японии неоднократно заявляло, что продолжит вести разъяснительную работу с США, доказывая, что японские автопроизводители сделали прямые инвестиции в США на сумму в 61 миллиард долларов и предоставили рабочие места 2,3 миллиона человек, поэтому включение Японии в перечень стран, на которые распространяются пошлины, было бы несправедливым.
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nissan, сша, япония, мексика, дональд трамп, авто, пошлины
Nissan, США, ЯПОНИЯ, МЕКСИКА, Дональд Трамп, Авто, пошлины
Nissan решил не сокращать производство в США после введения пошлин
Киодо: Nissan решил сократить производство в Мексике после введения пошлин
ТОКИО, 4 апр – ПРАЙМ. Японский автоконцерн Nissan решил не сокращать производство в США, как планировал ранее, но поставить на паузу прием заказов для США на две модели люксового Infiniti, производящихся в Мексике, сообщило агентство Киодо.
Японский автостроитель намеревался частично сократить смены на заводе в американском штате Теннесси, где производит модель внедорожника Rogue, в связи с плохой динамикой продаж. Однако после принятия США 25%-ных пошлин на импортные автомобили концерн изменил эти планы и решил оставить объем производства на прежнем уровне.
Одновременно с этим было решено приостановить прием заказов в США на две модели "люксовых" Infiniti, которые выпускаются на заводе в Мексике. Производство для рынков других стран останется без изменений.
Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о введении "зеркальных" пошлин на зарубежный импорт, для Японии они составят 24%. Кроме того, он подписал распоряжение о введении с 3 апреля 25-процентных пошлин на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей, заявив, что такая мера необходима для защиты "национальной безопасности".
До сих пор пошлины на японские автомобили в США составляли 2,5%. По итогам прошлого года экспорт японских машин в США составил 6,026 триллиона иен (около 40 миллиардов долларов), что составляет 28,3% от всего японского экспорта в США.
Правительство Японии неоднократно заявляло, что продолжит вести разъяснительную работу с США, доказывая, что японские автопроизводители сделали прямые инвестиции в США на сумму в 61 миллиард долларов и предоставили рабочие места 2,3 миллиона человек, поэтому включение Японии в перечень стран, на которые распространяются пошлины, было бы несправедливым.
СМИ: Трамп потребовал "огромных чисел" при расчете пошлин