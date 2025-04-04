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Eni: ускорение роста добычи ОПЕК+ давит на крупные нефтекомпании

Eni: ускорение роста добычи ОПЕК+ давит на крупные нефтекомпании - 04.04.2025, ПРАЙМ

Eni: ускорение роста добычи ОПЕК+ давит на крупные нефтекомпании

Давление на крупные нефтяные компании оказывают планы восьми стран ОПЕК+ по ускорению увеличения добычи в мае, в то время как введенные президентом США... | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T19:07+0300

2025-04-04T19:07+0300

2025-04-04T19:07+0300

энергетика

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Давление на крупные нефтяные компании оказывают планы восьми стран ОПЕК+ по ускорению увеличения добычи в мае, в то время как введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины незначительно влияют на сектор, сообщило Reuters со ссылкой на топ-менеджера энергетической компании Eni Франческо Гаттеи (Francesco Gattei). "Крупные нефтяные компании страдают после того, как восемь стран ОПЕК+ неожиданно договорились об увеличении добычи нефти в мае, в то время как пошлины, введенные администрацией США, оказали незначительное влияние на сектор", - пишет агентство. Гаттеи отметил, что энергетические группы могут отреагировать на то, что пошлины потенциально подорвут рост мировой экономики. Он также добавил, что фактический рост добычи ОПЕК+ может оказаться ниже заявленного, если принять во внимание ужесточение ограничений США в отношении Венесуэлы и возможное сокращение потоков нефти из Казахстана. В четверг восемь стран ОПЕК+ с "добровольными" (дополнительными к имеющимся квотам) ограничениями нефтедобычи - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - договорились ускорить выход из ряда ограничений: с мая они будут добывать на 411 тысяч баррелей в сутки больше, тогда как раньше такой рост планировался за три месяца. Это, наряду с новыми высокими пошлинами на импорт из ряда стран, введенными президентом США Дональдом Трампом, могло способствовать падению мировых цен на нефть в пятницу до минимума с 2021 года.

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нефть, сша, дональд трамп, опек, eni