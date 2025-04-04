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Один из пострадавших при пожаре моряков скончался в больнице

Один из пострадавших при пожаре моряков скончался в больнице - 04.04.2025, ПРАЙМ

Один из пострадавших при пожаре моряков скончался в больнице

Один из шестерых моряков, пострадавших на пожаре на российском судне Crystal Asia у Пусана, скончался в больнице, сообщает Государственная инспекция труда в... | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T05:04+0300

2025-04-04T05:04+0300

2025-04-04T05:04+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 4 апр - ПРАЙМ. Один из шестерых моряков, пострадавших на пожаре на российском судне Crystal Asia у Пусана, скончался в больнице, сообщает Государственная инспекция труда в Приморском крае. Генконсульство РФ в Южной Корее сообщало, что утром 26 марта произошел пожар на российском рефрижераторном судне Crystal Asia в море в восьми километрах от порта Камчхон города Пусан. Экипаж судна - 23 человека, из них 22 - граждане России. Представитель судовладельца "Транс Винд Флот" сообщал РИА Новости, что пожар произошел в машинном отделении, ему предшествовал взрыв, в основном моряков посекло стеклами. Инцидент произошел после того, как судно вышло из Пусана после ремонта, отмечал собеседник. По его словам, двоим наиболее пострадавшим морякам сделали операции. Еще четверым морякам оказана медпомощь, они находятся под наблюдением врачей. Экипаж застрахован, им будет оказана вся необходимая помощь, отмечал представитель судовладельца. "В результате произошедшего взрыва шесть человек пострадало, один из них умер в больнице. Государственной инспекцией труда инициирована незамедлительная внеплановая выездная проверка работодателя и расследование смертельного несчастного случая, произошедшего в АО "Транс Винд Флот", - говорится в сообщении. Уточняется, что будет дана оценка соблюдения работодателем требований охраны труда на предприятии. Инспекция отмечает, что взрыв в машинном отделении произошел, предположительно, из-за неисправности турбины главного двигателя. В результате начался пожар в помещении машинного отделения, который удалось быстро локализовать и потушить силами экипажа. Ранее в правительстве Приморья РИА Новости уточняли, что из 23 членов экипажа 22 - граждане России, один - гражданин Белоруссии. Тринадцать моряков зарегистрированы по месту жительства в Приморском крае, еще семь человек проживают там, будучи прописанными в других регионах. Со слов капитана, все шесть пострадавших - приморцы.

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бизнес, общество , россия, приморье, белоруссия, приморский край