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Саудовский принц обсудил с президентом Ирана ситуацию в регионе - 04.04.2025, ПРАЙМ
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Саудовский принц обсудил с президентом Ирана ситуацию в регионе
Саудовский принц обсудил с президентом Ирана ситуацию в регионе - 04.04.2025, ПРАЙМ
Саудовский принц обсудил с президентом Ирана ситуацию в регионе
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд обсудил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом ситуацию в регионе, передает саудовское... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T03:12+0300
2025-04-04T03:12+0300
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд обсудил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом ситуацию в регионе, передает саудовское агентство SPA. В ходе телефонного разговора лидеры двух стран обменялись поздравлениями и наилучшими пожеланиями по случаю праздника Ид аль-Фитр. "Они также обсудили последние события в регионе и рассмотрели ряд вопросов, представляющих взаимный интерес", - говорится в сообщении. Ранее телеканал CNN сообщал, что Саудовская Аравия открыта для возможности стать посредником между администрацией президента США Дональда Трампа и Ираном по вопросам ядерной сделки. В начале марта Трамп заявил, что направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После президент США отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам. Портал Axios со ссылкой на источники 19 марта сообщал, что Трамп в письме верховному лидеру Ирана Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки. Вечером 27 марта глава МИД Ирана сообщил об отправке через Оман ответа на письмо Трампа. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме Вашингтону отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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мировая экономика, иран, сша, тегеран, дональд трамп, масуд пезешкиан, али хаменеи, cnn, мид
Мировая экономика, ИРАН, США, Тегеран, Дональд Трамп, Масуд Пезешкиан, Али Хаменеи, CNN, МИД
03:12 04.04.2025
 
Саудовский принц обсудил с президентом Ирана ситуацию в регионе

SPA: наследный принц Саудовской Аравии обсудил с президентом Ирана ситуацию в регионе

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд обсудил с президентом Ирана Масудом Пезешкианом ситуацию в регионе, передает саудовское агентство SPA.
В ходе телефонного разговора лидеры двух стран обменялись поздравлениями и наилучшими пожеланиями по случаю праздника Ид аль-Фитр.
"Они также обсудили последние события в регионе и рассмотрели ряд вопросов, представляющих взаимный интерес", - говорится в сообщении.
Ранее телеканал CNN сообщал, что Саудовская Аравия открыта для возможности стать посредником между администрацией президента США Дональда Трампа и Ираном по вопросам ядерной сделки.
В начале марта Трамп заявил, что направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После президент США отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам. Портал Axios со ссылкой на источники 19 марта сообщал, что Трамп в письме верховному лидеру Ирана Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки.
Вечером 27 марта глава МИД Ирана сообщил об отправке через Оман ответа на письмо Трампа. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме Вашингтону отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
 
Мировая экономикаИРАНСШАТегеранДональд ТрампМасуд ПезешкианАли ХаменеиCNNМИД
 
 
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