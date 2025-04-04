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Роспотребнадзор проверит продажу якобы таблеток для похудения - 04.04.2025, ПРАЙМ
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Роспотребнадзор проверит продажу якобы таблеток для похудения
Роспотребнадзор проверит продажу якобы таблеток для похудения - 04.04.2025, ПРАЙМ
Роспотребнадзор проверит продажу якобы таблеток для похудения
Проверка реализации якобы таблеток для похудения "Молекула" и "Молекула плюс" ведется в России, препараты не имеют свидетельства о государственной регистрации,... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T00:17+0300
2025-04-04T00:17+0300
бизнес
россия
общество
москва
роспотребнадзор
акит
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Проверка реализации якобы таблеток для похудения "Молекула" и "Молекула плюс" ведется в России, препараты не имеют свидетельства о государственной регистрации, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. Ранее Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина назвала популярный среди подростков препарат, якобы помогающий похудеть, небезопасным. Она отметила, что маркетплейсы должны убрать этот товар из продажи. Препарат стал популярным у подростков благодаря TikTok, в аптеках таблетки не представлены. Ссылаясь на отзывы людей, Мизулина отметила, что препарат моментально вызывает жажду, расширение зрачков, головокружение, судороги, приводит к проблемам со сном. "Ведомством ведутся мероприятия, связанные с проверкой реализации не зарегистрированных препаратов для снижения веса "Молекула" и "Молекула плюс". Роспотребнадзор направил соответствующее обращение в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ). Ситуация на контроле Роспотребнадзора", - рассказали в пресс-службе. Учитывая то, что БАДы могут реализовываться через маркетплейсы и интернет-магазины, гражданам необходимо проверять наличие свидетельства о госрегистрации продукции, подтверждающего ее безопасность, подчеркнули в ведомстве. "В связи с появившейся в СМИ информацией о том, что "Молекула" и "Молекула плюс", рекламируемые в социальных сетях как средство для похудения, Роспотребнадзор сообщает: в Едином реестре свидетельств о государственной регистрации продукции ЕАЭС информация о продукции "Молекула" и "Молекула плюс" отсутствует", - добавили в Роспотребнадзоре.
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192
40
192
40
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5
4.7
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бизнес, россия, общество , москва, роспотребнадзор, акит, еаэс
Бизнес, РОССИЯ, Общество , МОСКВА, Роспотребнадзор, АКИТ, ЕАЭС
00:17 04.04.2025
 
Роспотребнадзор проверит продажу якобы таблеток для похудения

Роспотребнадзор проверит продажу якобы таблеток для похудения "Молекула" и "Молекула плюс"

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Проверка реализации якобы таблеток для похудения "Молекула" и "Молекула плюс" ведется в России, препараты не имеют свидетельства о государственной регистрации, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ранее Глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина назвала популярный среди подростков препарат, якобы помогающий похудеть, небезопасным. Она отметила, что маркетплейсы должны убрать этот товар из продажи. Препарат стал популярным у подростков благодаря TikTok, в аптеках таблетки не представлены. Ссылаясь на отзывы людей, Мизулина отметила, что препарат моментально вызывает жажду, расширение зрачков, головокружение, судороги, приводит к проблемам со сном.
"Ведомством ведутся мероприятия, связанные с проверкой реализации не зарегистрированных препаратов для снижения веса "Молекула" и "Молекула плюс". Роспотребнадзор направил соответствующее обращение в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ). Ситуация на контроле Роспотребнадзора", - рассказали в пресс-службе.
Учитывая то, что БАДы могут реализовываться через маркетплейсы и интернет-магазины, гражданам необходимо проверять наличие свидетельства о госрегистрации продукции, подтверждающего ее безопасность, подчеркнули в ведомстве.
"В связи с появившейся в СМИ информацией о том, что "Молекула" и "Молекула плюс", рекламируемые в социальных сетях как средство для похудения, Роспотребнадзор сообщает: в Едином реестре свидетельств о государственной регистрации продукции ЕАЭС информация о продукции "Молекула" и "Молекула плюс" отсутствует", - добавили в Роспотребнадзоре.
 
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