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Рубио призвал Европу выдвинуть предложения по гарантиям безопасности Киеву - 04.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250404/rubio-856402397.html
Рубио призвал Европу выдвинуть предложения по гарантиям безопасности Киеву
Рубио призвал Европу выдвинуть предложения по гарантиям безопасности Киеву - 04.04.2025, ПРАЙМ
Рубио призвал Европу выдвинуть предложения по гарантиям безопасности Киеву
Европе нужно разработать конкретные предложения по гарантиям безопасности для Украины, заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T20:50+0300
2025-04-04T20:50+0300
спецоперация на украине
европа
марк рубио
украина
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ВАШИНГТОН, 4 апр - ПРАЙМ. Европе нужно разработать конкретные предложения по гарантиям безопасности для Украины, заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. "Европа должна разработать конкретные предложения по договоренностям о безопасности украинского народа", - написал он на своей странице в соцсети Х. Глава Госдепа добавил, что нужно "меньше говорить и больше действовать".
https://1prime.ru/20250404/rubio-856391370.html
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европа, марк рубио, украина
Спецоперация на Украине, ЕВРОПА, Марк Рубио, УКРАИНА
20:50 04.04.2025
 
Рубио призвал Европу выдвинуть предложения по гарантиям безопасности Киеву

Рубио: Европа должна разработать конкретные предложения по гарантиям безопасности Украины

© Фото : Official State Department photo by Freddie EverettГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
© Фото : Official State Department photo by Freddie Everett
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ВАШИНГТОН, 4 апр - ПРАЙМ. Европе нужно разработать конкретные предложения по гарантиям безопасности для Украины, заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.
"Европа должна разработать конкретные предложения по договоренностям о безопасности украинского народа", - написал он на своей странице в соцсети Х.
Глава Госдепа добавил, что нужно "меньше говорить и больше действовать".
Госсекретарь США Марко Рубио - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
США приблизились к миру на Украине, заявил Рубио
15:24
 
Спецоперация на УкраинеЕВРОПАМарк РубиоУКРАИНА
 
 
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