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Рубио призвал Европу выдвинуть предложения по гарантиям безопасности Киеву

Рубио призвал Европу выдвинуть предложения по гарантиям безопасности Киеву - 04.04.2025, ПРАЙМ

Рубио призвал Европу выдвинуть предложения по гарантиям безопасности Киеву

Европе нужно разработать конкретные предложения по гарантиям безопасности для Украины, заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. | 04.04.2025, ПРАЙМ

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2025-04-04T20:50+0300

спецоперация на украине

европа

марк рубио

украина

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ВАШИНГТОН, 4 апр - ПРАЙМ. Европе нужно разработать конкретные предложения по гарантиям безопасности для Украины, заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. "Европа должна разработать конкретные предложения по договоренностям о безопасности украинского народа", - написал он на своей странице в соцсети Х. Глава Госдепа добавил, что нужно "меньше говорить и больше действовать".

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европа

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европа, марк рубио, украина