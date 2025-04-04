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Саммит "Центральная Азия - ЕС" пройдет в Самарканде 4 апреля

Саммит "Центральная Азия - ЕС" пройдет в Самарканде 4 апреля - 04.04.2025, ПРАЙМ

Саммит "Центральная Азия - ЕС" пройдет в Самарканде 4 апреля

Саммит "Центральная Азия - ЕС" состоится в Самарканде 4 апреля, на встрече лидеров стран региона и Евросоюза планируется обсудить вопросы региональной... | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T00:20+0300

2025-04-04T00:20+0300

2025-04-04T00:20+0300

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шавкат мирзиеев

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САМАРКАНД (Узбекистан), 4 апр - ПРАЙМ. Саммит "Центральная Азия - ЕС" состоится в Самарканде 4 апреля, на встрече лидеров стран региона и Евросоюза планируется обсудить вопросы региональной безопасности и экономического сотрудничества, а также соблюдения введенных Западом антироссийских санкций. Первый формальный саммит Центральной Азии и ЕС должен был состояться в Узбекистане в апреле 2024 года. Однако позднее он был перенесен на неопределенный срок, о причинах переноса не сообщалось. В конце прошлого года сторонам удалось достичь договоренностей о проведении встречи в Самарканде в начале апреля. Саммит будет проходить под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с участием глав государств Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Туркмении. По данным Брюсселя, Евросоюз будет представлен председателем Европейского совета Антониу Коштой и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Повестка саммита была озвучена в конце марта в Ашхабаде на встрече министров иностранных дел стран Центральной Азии и делегация Евросоюза во главе с главой европейской дипломатии Каей Каллас. "Саммит подтвердит политическое решение о более тесном стратегическом сотрудничестве между двумя регионами на самом высоком политическом уровне", - говорится в сообщении ЕС по итогам встречи. Каллас также сообщила журналистам, что стороны затрагивали вопросы региональной безопасности. По ее словам, угроза терроризма остается реальной, особенно для стран Центральной Азии, граничащих с Афганистаном. Среди приоритетов взаимного сотрудничества стороны также выделили цифровизацию, "зеленую" энергетику, экологию, модернизацию инфраструктуры. В частности, Мирзиёев на встрече с Каллас заявил о важности совместно с Евросоюзом раскрыть потенциал Транскаспийского транспортного коридора. По данным Брюсселя, объем торговли по данному маршруту за последние годы увеличился как минимум вдвое из-за конфликта на Украине. В частности, европейские и международные финансовые учреждения готовы мобилизовать на развитие данного коридора более 10 миллиардов евро. Тема антироссийских санкций также будет обсуждаться в Самарканде. В Брюсселе признают, что санкционная политика ЕС против России наносит ущерб экономикам региона. Однако, Каллас в Ашхабаде пыталась в очередной раз убедить страны Центральной Азии не помогать Москве. По ее словам, ЕС в настоящий момент работает на 17-м санкционным пакетом и "российским компаниям не должно быть позволено обращаться в Центральную Азию для обхода санкций". Участники саммита сегодня также примут участие еще в одном мероприятии в Самарканде: международном климатическом форуме. По итогам мероприятия планируется представить региональную концепцию "зеленого" развития. В документе также будут изложены подходы ведущих международных организаций к решению экологических проблем региона.

центральная азия

самарканд

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мировая экономика, центральная азия, самарканд, узбекистан, кая каллас, шавкат мирзиеев, урсула фон дер ляйен, ес