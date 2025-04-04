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Саммит "Центральная Азия - ЕС" пройдет в Самарканде 4 апреля
Саммит "Центральная Азия - ЕС" пройдет в Самарканде 4 апреля - 04.04.2025, ПРАЙМ
Саммит "Центральная Азия - ЕС" пройдет в Самарканде 4 апреля
Саммит "Центральная Азия - ЕС" состоится в Самарканде 4 апреля, на встрече лидеров стран региона и Евросоюза планируется обсудить вопросы региональной... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T00:20+0300
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САМАРКАНД (Узбекистан), 4 апр - ПРАЙМ. Саммит "Центральная Азия - ЕС" состоится в Самарканде 4 апреля, на встрече лидеров стран региона и Евросоюза планируется обсудить вопросы региональной безопасности и экономического сотрудничества, а также соблюдения введенных Западом антироссийских санкций.
Первый формальный саммит Центральной Азии и ЕС должен был состояться в Узбекистане в апреле 2024 года. Однако позднее он был перенесен на неопределенный срок, о причинах переноса не сообщалось. В конце прошлого года сторонам удалось достичь договоренностей о проведении встречи в Самарканде в начале апреля.
Саммит будет проходить под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с участием глав государств Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Туркмении. По данным Брюсселя, Евросоюз будет представлен председателем Европейского совета Антониу Коштой и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Повестка саммита была озвучена в конце марта в Ашхабаде на встрече министров иностранных дел стран Центральной Азии и делегация Евросоюза во главе с главой европейской дипломатии Каей Каллас.
"Саммит подтвердит политическое решение о более тесном стратегическом сотрудничестве между двумя регионами на самом высоком политическом уровне", - говорится в сообщении ЕС по итогам встречи.
Каллас также сообщила журналистам, что стороны затрагивали вопросы региональной безопасности. По ее словам, угроза терроризма остается реальной, особенно для стран Центральной Азии, граничащих с Афганистаном. Среди приоритетов взаимного сотрудничества стороны также выделили цифровизацию, "зеленую" энергетику, экологию, модернизацию инфраструктуры.
В частности, Мирзиёев на встрече с Каллас заявил о важности совместно с Евросоюзом раскрыть потенциал Транскаспийского транспортного коридора. По данным Брюсселя, объем торговли по данному маршруту за последние годы увеличился как минимум вдвое из-за конфликта на Украине. В частности, европейские и международные финансовые учреждения готовы мобилизовать на развитие данного коридора более 10 миллиардов евро.
Тема антироссийских санкций также будет обсуждаться в Самарканде. В Брюсселе признают, что санкционная политика ЕС против России наносит ущерб экономикам региона. Однако, Каллас в Ашхабаде пыталась в очередной раз убедить страны Центральной Азии не помогать Москве. По ее словам, ЕС в настоящий момент работает на 17-м санкционным пакетом и "российским компаниям не должно быть позволено обращаться в Центральную Азию для обхода санкций".
Участники саммита сегодня также примут участие еще в одном мероприятии в Самарканде: международном климатическом форуме. По итогам мероприятия планируется представить региональную концепцию "зеленого" развития. В документе также будут изложены подходы ведущих международных организаций к решению экологических проблем региона.
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мировая экономика, центральная азия, самарканд, узбекистан, кая каллас, шавкат мирзиеев, урсула фон дер ляйен, ес
Экономика, Мировая экономика, ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ, Самарканд, УЗБЕКИСТАН, Кая Каллас, Шавкат Мирзиеев, Урсула фон дер Ляйен, ЕС
Саммит "Центральная Азия - ЕС" пройдет в Самарканде 4 апреля
Саммит "Центральная Азия - ЕС" пройдет в Самарканде 4 апреля
САМАРКАНД (Узбекистан), 4 апр - ПРАЙМ. Саммит "Центральная Азия - ЕС" состоится в Самарканде 4 апреля, на встрече лидеров стран региона и Евросоюза планируется обсудить вопросы региональной безопасности и экономического сотрудничества, а также соблюдения введенных Западом антироссийских санкций.
Первый формальный саммит Центральной Азии и ЕС должен был состояться в Узбекистане в апреле 2024 года. Однако позднее он был перенесен на неопределенный срок, о причинах переноса не сообщалось. В конце прошлого года сторонам удалось достичь договоренностей о проведении встречи в Самарканде в начале апреля.
Саммит будет проходить под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с участием глав государств Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Туркмении. По данным Брюсселя, Евросоюз будет представлен председателем Европейского совета Антониу Коштой и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.
Повестка саммита была озвучена в конце марта в Ашхабаде на встрече министров иностранных дел стран Центральной Азии и делегация Евросоюза во главе с главой европейской дипломатии Каей Каллас.
"Саммит подтвердит политическое решение о более тесном стратегическом сотрудничестве между двумя регионами на самом высоком политическом уровне", - говорится в сообщении ЕС по итогам встречи.
Каллас также сообщила журналистам, что стороны затрагивали вопросы региональной безопасности. По ее словам, угроза терроризма остается реальной, особенно для стран Центральной Азии, граничащих с Афганистаном. Среди приоритетов взаимного сотрудничества стороны также выделили цифровизацию, "зеленую" энергетику, экологию, модернизацию инфраструктуры.
В частности, Мирзиёев на встрече с Каллас заявил о важности совместно с Евросоюзом раскрыть потенциал Транскаспийского транспортного коридора. По данным Брюсселя, объем торговли по данному маршруту за последние годы увеличился как минимум вдвое из-за конфликта на Украине. В частности, европейские и международные финансовые учреждения готовы мобилизовать на развитие данного коридора более 10 миллиардов евро.
Тема антироссийских санкций также будет обсуждаться в Самарканде. В Брюсселе признают, что санкционная политика ЕС против России наносит ущерб экономикам региона. Однако, Каллас в Ашхабаде пыталась в очередной раз убедить страны Центральной Азии не помогать Москве. По ее словам, ЕС в настоящий момент работает на 17-м санкционным пакетом и "российским компаниям не должно быть позволено обращаться в Центральную Азию для обхода санкций".
Участники саммита сегодня также примут участие еще в одном мероприятии в Самарканде: международном климатическом форуме. По итогам мероприятия планируется представить региональную концепцию "зеленого" развития. В документе также будут изложены подходы ведущих международных организаций к решению экологических проблем региона.