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ЕАЭС и Вьетнам обсуждают либерализацию свободной торговли, заявил Оверчук - 04.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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ЕАЭС и Вьетнам обсуждают либерализацию свободной торговли, заявил Оверчук
ЕАЭС и Вьетнам обсуждают либерализацию свободной торговли, заявил Оверчук - 04.04.2025, ПРАЙМ
ЕАЭС и Вьетнам обсуждают либерализацию свободной торговли, заявил Оверчук
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Вьетнам ведут переговоры о либерализации положений соглашения о свободной торговли, заявил вице-премьер России Алексей... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T17:23+0300
2025-04-04T17:23+0300
экономика
россия
вьетнам
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Вьетнам ведут переговоры о либерализации положений соглашения о свободной торговли, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук. "С 2016 года у нас существует соглашение с Вьетнамом, это было первое соглашение, которое заключали. Очевидно, к нему подходили осторожно. Сейчас ведем переговоры с нашими вьетнамскими друзьями относительно того, чтобы некоторые вещи пересмотреть, приоткрыть это соглашение, несомненно, в сторону либерализации", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". Российский вице-премьер упомянул, что в отношении Вьетнама США ввели наиболее высокие пошлины, и отметил, что соглашение о свободной торговле с ЕАЭС позволяет вьетнамским товарам выйти на рынки союза.
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россия, вьетнам, еаэс
Экономика, РОССИЯ, ВЬЕТНАМ, ЕАЭС
17:23 04.04.2025
 
ЕАЭС и Вьетнам обсуждают либерализацию свободной торговли, заявил Оверчук

Оверчук: ЕАЭС и Вьетнам ведут переговоры о либерализации свободной торговли

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкАлексей Оверчук
Алексей Оверчук - ПРАЙМ, 1920, 04.04.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Вьетнам ведут переговоры о либерализации положений соглашения о свободной торговли, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук.
"С 2016 года у нас существует соглашение с Вьетнамом, это было первое соглашение, которое заключали. Очевидно, к нему подходили осторожно. Сейчас ведем переговоры с нашими вьетнамскими друзьями относительно того, чтобы некоторые вещи пересмотреть, приоткрыть это соглашение, несомненно, в сторону либерализации", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Российский вице-премьер упомянул, что в отношении Вьетнама США ввели наиболее высокие пошлины, и отметил, что соглашение о свободной торговле с ЕАЭС позволяет вьетнамским товарам выйти на рынки союза.
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