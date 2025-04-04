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ЕАЭС и Вьетнам обсуждают либерализацию свободной торговли, заявил Оверчук

ЕАЭС и Вьетнам обсуждают либерализацию свободной торговли, заявил Оверчук - 04.04.2025, ПРАЙМ

ЕАЭС и Вьетнам обсуждают либерализацию свободной торговли, заявил Оверчук

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Вьетнам ведут переговоры о либерализации положений соглашения о свободной торговли, заявил вице-премьер России Алексей... | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T17:23+0300

2025-04-04T17:23+0300

2025-04-04T17:23+0300

экономика

россия

вьетнам

еаэс

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Вьетнам ведут переговоры о либерализации положений соглашения о свободной торговли, заявил вице-премьер России Алексей Оверчук. "С 2016 года у нас существует соглашение с Вьетнамом, это было первое соглашение, которое заключали. Очевидно, к нему подходили осторожно. Сейчас ведем переговоры с нашими вьетнамскими друзьями относительно того, чтобы некоторые вещи пересмотреть, приоткрыть это соглашение, несомненно, в сторону либерализации", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24". Российский вице-премьер упомянул, что в отношении Вьетнама США ввели наиболее высокие пошлины, и отметил, что соглашение о свободной торговле с ЕАЭС позволяет вьетнамским товарам выйти на рынки союза.

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