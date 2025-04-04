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Трамп заявил, что Иран хочет наладить прямой диалог с США
Трамп заявил, что Иран хочет наладить прямой диалог с США - 04.04.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что Иран хочет наладить прямой диалог с США
Президент США Дональд Трамп считает, что Тегеран хотел бы наладить прямой диалог с Вашингтоном, несмотря на публичные заявления об обратном. | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T00:56+0300
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ВАШИНГТОН, 4 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп считает, что Тегеран хотел бы наладить прямой диалог с Вашингтоном, несмотря на публичные заявления об обратном.
"Я думаю, они хотели бы провести прямые переговоры", - сказал Трамп журналистам на борту президентского самолета.
В начале марта Трамп заявил, что направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После президент США отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам. Портал Axios со ссылкой на источники 19 марта сообщал, что Трамп в письме верховному лидеру Ирана Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки.
Вечером 27 марта глава МИД Ирана сообщил об отправке через Оман ответа на письмо Трампа. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме Вашингтону отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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Мировая экономика, Экономика, ИРАН, США, Тегеран, Дональд Трамп, Али Хаменеи, Масуд Пезешкиан, МИД
Трамп заявил, что Иран хочет наладить прямой диалог с США
Трамп: Иран хочет наладить прямой диалог с США, несмотря на заявления об обратном
ВАШИНГТОН, 4 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп считает, что Тегеран хотел бы наладить прямой диалог с Вашингтоном, несмотря на публичные заявления об обратном.
"Я думаю, они хотели бы провести прямые переговоры", - сказал Трамп журналистам на борту президентского самолета.
В начале марта Трамп заявил, что направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После президент США отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам. Портал Axios со ссылкой на источники 19 марта сообщал, что Трамп в письме верховному лидеру Ирана Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки.
Вечером 27 марта глава МИД Ирана сообщил об отправке через Оман ответа на письмо Трампа. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме Вашингтону отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.