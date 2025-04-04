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Трамп заявил, что Путин готов заключить соглашение по Украине

Трамп заявил, что Путин готов заключить соглашение по Украине - 04.04.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил, что Путин готов заключить соглашение по Украине

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что российский лидер Владимир Путин готов к заключению соглашения по урегулированию конфликта на Украине. | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T02:27+0300

2025-04-04T02:27+0300

2025-04-04T02:27+0300

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ВАШИНГТОН, 4 апр - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что российский лидер Владимир Путин готов к заключению соглашения по урегулированию конфликта на Украине. "Я считаю, что президент Путин готов заключить соглашение", - сообщил он журналистам, комментируя перспективы завершения конфликта на Украине. Трамп также добавил, что "не так давно" разговаривал с Владимиром Зеленским и считает, что США добиваются с Киевом значительного прогресса. "Он готов заключить сделку", - отметил Трамп, не уточнив, о какой именно сделке идет речь. Во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе Путин заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".

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мировая экономика, украина, сша, киев, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, совбез