https://1prime.ru/20250404/udar-856404143.html

По месту совещания ВСУ с западными инструкторами в Кривом Роге нанесен удар

По месту совещания ВСУ с западными инструкторами в Кривом Роге нанесен удар - 04.04.2025, ПРАЙМ

По месту совещания ВСУ с западными инструкторами в Кривом Роге нанесен удар

Российские войска нанесли высокоточный удар ракетой по месту в Кривом Роге, где проводилось совещания с командирами соединений ВСУ и западными инструкторами,... | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T22:46+0300

2025-04-04T22:46+0300

2025-04-04T22:46+0300

спецоперация на украине

россия

всу

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Российские войска нанесли высокоточный удар ракетой по месту в Кривом Роге, где проводилось совещания с командирами соединений ВСУ и западными инструкторами, сообщило Минобороны РФ.Уточняется, что военные собрались в одном из ресторанов. В результате противник потерял до 85 человек личного состава."Четвертого апреля в 18.49 нанесен высокоточный удар ракетой в фугасном снаряжении по месту проведения совещания с командирами соединений и западными инструкторами в одном из ресторанов города Кривой Рог", - отмечает военное ведомство.Как отметили в министерстве, в результате удара потери украинских сил составили до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств. Также было уничтожено до 20 единиц автомобильной техники.

https://1prime.ru/20250402/ataka-856310970.html

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россия, всу