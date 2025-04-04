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По месту совещания ВСУ с западными инструкторами в Кривом Роге нанесен удар
По месту совещания ВСУ с западными инструкторами в Кривом Роге нанесен удар - 04.04.2025, ПРАЙМ
По месту совещания ВСУ с западными инструкторами в Кривом Роге нанесен удар
Российские войска нанесли высокоточный удар ракетой по месту в Кривом Роге, где проводилось совещания с командирами соединений ВСУ и западными инструкторами,... | 04.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-04T22:46+0300
2025-04-04T22:46+0300
2025-04-04T22:46+0300
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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Российские войска нанесли высокоточный удар ракетой по месту в Кривом Роге, где проводилось совещания с командирами соединений ВСУ и западными инструкторами, сообщило Минобороны РФ.Уточняется, что военные собрались в одном из ресторанов. В результате противник потерял до 85 человек личного состава."Четвертого апреля в 18.49 нанесен высокоточный удар ракетой в фугасном снаряжении по месту проведения совещания с командирами соединений и западными инструкторами в одном из ресторанов города Кривой Рог", - отмечает военное ведомство.Как отметили в министерстве, в результате удара потери украинских сил составили до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств. Также было уничтожено до 20 единиц автомобильной техники.
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россия, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ВСУ
По месту совещания ВСУ с западными инструкторами в Кривом Роге нанесен удар
Минобороны: по месту совещания ВСУ с западными инструкторами в Кривом Роге нанесен удар
МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Российские войска нанесли высокоточный удар ракетой по месту в Кривом Роге, где проводилось совещания с командирами соединений ВСУ и западными инструкторами, сообщило Минобороны РФ.
Уточняется, что военные собрались в одном из ресторанов. В результате противник потерял до 85 человек личного состава.
"Четвертого апреля в 18.49 нанесен высокоточный удар ракетой в фугасном снаряжении по месту проведения совещания с командирами соединений и западными инструкторами в одном из ресторанов города Кривой Рог", - отмечает военное ведомство.
ВСУ дважды за сутки атаковали энергетическую инфраструктуру России
Как отметили в министерстве, в результате удара потери украинских сил составили до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств. Также было уничтожено до 20 единиц автомобильной техники.