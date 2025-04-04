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Рубль снизился против юаня вслед за нефтью

Рубль снизился против юаня вслед за нефтью - 04.04.2025, ПРАЙМ

Рубль снизился против юаня вслед за нефтью

Курс рубля в пятницу снизился против юаня на Московской бирже на фоне стремительно падающей - на минимумы за несколько лет - нефти, следует из данных Московской | 04.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-04T21:13+0300

2025-04-04T21:13+0300

2025-04-04T21:13+0300

экономика

"бкс мир инвестиций"

ук "первая"

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рынки

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юань

курсы валют

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля в пятницу снизился против юаня на Московской бирже на фоне стремительно падающей - на минимумы за несколько лет - нефти, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 14 копеек, до 11,72 рубля. Дневной объем торгов с расчетами "завтра" составил за сессию 11 миллиардов юаней. За неделю юань повысился на 3 копейки. Диапазон колебаний юаня на неделе составил 11,4-11,85 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 88,32 рубля. РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ Рубль в ходе первой половины сессии пятницы пытался стабилизироваться против юаня на Мосбирже. Однако после 14.00 мск он ушел в ощутимый минус. Видимо, перед выходными игроки хеджировали риски переноса валютных позиций на фоне падающей нефти. "На фоне развернувшихся тарифных войн США резко ухудшился глобальный риск-аппетит, цены на нефть упали ниже 65 долларов. Это фундаментально негативно для рублевых активов, хотя по факту ценовой спад сырья скажется на рубле как минимум через месяц", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 20.41 мск падала на 6,6%, до 65,6 доллара за баррель сорта Brent, а ранее в пятницу опускалась до 64,05 доллара - минимума с апреля 2021 года. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 1,1%, до 103,1 пункта. ПРОГНОЗЫ В условиях высоких рублевых ставок низкие ставки по валютным сбережениям могут стимулировать российские компании возвращать больше иностранной валюты в периметр финансовой системы РФ и переводить ее в рубли, что поддерживает их курс, полагает Наталья Ващелюк из УК "Первая". При этом Банк России поддерживает умеренный уровень жесткости в комментариях, добавляет она. Давление на рубль оказывают рост геополитической неопределенности, восстановление спроса на импорт после сезонного спада, сокращение экспортной выручки из-за снижения нефтяных цен с конца зимы, полагает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Некоторую поддержку в апреле рублю могут давать продажи валюты в рамках бюджетного правила, они почти вдвое будут превышать мартовские объемы. На будущей неделе ждем юань в диапазоне 11,5-12 рубля, доллар – в коридоре 84-86 рублей", - добавляет он.

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"бкс мир инвестиций", ук "первая", сша, рынки, рубль, нефть, юань, курсы валют