https://1prime.ru/20250405/avto-856357038.html

В Москве выставили на продажу легендарный Ford Mustang Mach 1

В Москве выставили на продажу легендарный Ford Mustang Mach 1 - 05.04.2025, ПРАЙМ

В Москве выставили на продажу легендарный Ford Mustang Mach 1

В России появилась возможность приобрести Ford Mustang I поколения в спортивной комплектации Mach 1. Соответствующее объявление было опубликовано на платформе... | 05.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-05T10:00+0300

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эксклюзив

авто

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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. В России появилась возможность приобрести Ford Mustang I поколения в спортивной комплектации Mach 1. Соответствующее объявление было опубликовано на платформе Авито Авто.Ford Mustang – это культовый автомобиль, ставший одним из первых “пони-каров” в мире, то есть моделью со спортивным дизайном и менее мощным мотором. При этом модификация Mach 1 отличается от других “Мустангов” и является улучшенной версией с более объемным 7-литровым двигателем V8 мощностью 340 л.с.Эта машина – настоящий конструктор, ведь она состоит из деталей от разных моделей Ford: впускной коллектор, корпус дроссельной заслонки и масляный радиатор она получила от Shelby GT350, а выхлопную систему с четырьмя наконечниками – от Shelby GT500.Автомобиль не раз становился звездой киноиндустрии. Например, он появился в фильме о Джеймсе Бонде “Бриллианты навсегда” – в сцене с погоней главного героя от полиции на Фримонт-стрит в Лас-Вегасе. Также автомобиль снялся в популярной франшизе “Джон Уик”. Именно его украли враги главного героя, и это стало одной из причин их “многосерийной” борьбы.Представленная на Авито Авто модель I поколения была выпущена в 1970 году и приобретена продавцом на американском аукционе Scottsdale. Владелец сообщает, что в 1970 году было произведено всего 1130 экземпляров машины. Это говорит о том, что представленный на платформе автомобиль является редкой версией Ford Mustang. В настоящий момент модель, оцененная продавцом в 13 500 000 рублей, находится в Москве. Она проходила реставрацию в США и предлагается покупателям в прекрасном состоянии.Автомобиль оснащен высокопроизводительным двигателем 428 Cobra Jet с функцией инерционного наддува. Он позволяет машине разгоняться до 100 км/ч за 6,7 секунды и достигать максимальной скорости 191 км/ч.Стильный, брутальный экстерьер автомобиля сразу приковывает взгляд благодаря нескольким характерным деталям. Так, крупная горизонтальная радиатора в сочетании с “утопленными” круглыми фарами придает автомобилю динамичный облик. А большой воздухозаборник и широкая черная полоса на передней части модели подчеркивают ее спортивное происхождение.В салоне установлены ковшеобразные сиденья с высокой спинкой и качественной боковой поддержкой. Оба ряда выполнены в виде раздельных кресел, поэтому автомобиль способен спокойно вместить 4 человек. Кроме того, внимание привлекают тонкое рулевое колесо с тремя спицами и изящные деревянные вставки на приборной панели, которые делают интерьер визуально более элегантным.Ford Mustang Mach 1 – идеальный автомобиль для тех, кто предпочитает высокую скорость, брутальный дизайн и мощные характеристики. Владение таким автомобилем позволит оценить всю его историческую ценность, погрузившись в эпоху 60-70-х годов.

https://1prime.ru/20250403/avto-856351069.html

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эксклюзив, авто