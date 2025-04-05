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Эксперт спрогнозировала подорожание подержанных авто в России

Эксперт спрогнозировала подорожание подержанных авто в России - 05.04.2025, ПРАЙМ

Эксперт спрогнозировала подорожание подержанных авто в России

В условиях снижения продаж новых автомобилей в России автодилеры начали активно предлагать скидки и различные акции, стремясь привлечь клиентов и распродать... | 05.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-05T09:54+0300

2025-04-05T09:54+0300

2025-04-05T09:54+0300

авто

подержанные авто

продажа автомобилей

цены на автомобили

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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. В условиях снижения продаж новых автомобилей в России автодилеры начали активно предлагать скидки и различные акции, стремясь привлечь клиентов и распродать складские запасы. По мнению автоэксперта Юлии Милославской, в долгосрочной перспективе возможен дальнейший спад цен на новые модели и одновременный рост стоимости подержанных машин.Как пояснила эксперт в интервью радио Sputnik, многие покупатели, сталкиваясь с высокими ценами и ограничениями в доступе к автокредитам, будут искать более доступные варианты, что может спровоцировать рост спроса на автомобили с пробегом, особенно в хорошем состоянии и с привлекательными характеристиками.Милославская также указала, что ухудшение финансового положения автодилеров может привести к их банкротству, что в свою очередь сократит предложение на рынке и повлияет на ценовую динамику как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.Кроме того, она отметила важность кредитной политики: если автокредитование станет более доступным, это способно поддержать спрос на новые автомобили."В противном случае высокая стоимость займов может продолжать тормозить покупательскую активность, что способствует дальнейшему снижению цен на новые авто и росту стоимости подержанных", - заключила Милославская.

https://1prime.ru/20250404/avto-856380159.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, подержанные авто, продажа автомобилей, цены на автомобили