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Эксперт спрогнозировала подорожание подержанных авто в России
Эксперт спрогнозировала подорожание подержанных авто в России - 05.04.2025, ПРАЙМ
Эксперт спрогнозировала подорожание подержанных авто в России
В условиях снижения продаж новых автомобилей в России автодилеры начали активно предлагать скидки и различные акции, стремясь привлечь клиентов и распродать... | 05.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-05T09:54+0300
2025-04-05T09:54+0300
2025-04-05T09:54+0300
авто
подержанные авто
продажа автомобилей
цены на автомобили
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. В условиях снижения продаж новых автомобилей в России автодилеры начали активно предлагать скидки и различные акции, стремясь привлечь клиентов и распродать складские запасы. По мнению автоэксперта Юлии Милославской, в долгосрочной перспективе возможен дальнейший спад цен на новые модели и одновременный рост стоимости подержанных машин.Как пояснила эксперт в интервью радио Sputnik, многие покупатели, сталкиваясь с высокими ценами и ограничениями в доступе к автокредитам, будут искать более доступные варианты, что может спровоцировать рост спроса на автомобили с пробегом, особенно в хорошем состоянии и с привлекательными характеристиками.Милославская также указала, что ухудшение финансового положения автодилеров может привести к их банкротству, что в свою очередь сократит предложение на рынке и повлияет на ценовую динамику как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.Кроме того, она отметила важность кредитной политики: если автокредитование станет более доступным, это способно поддержать спрос на новые автомобили."В противном случае высокая стоимость займов может продолжать тормозить покупательскую активность, что способствует дальнейшему снижению цен на новые авто и росту стоимости подержанных", - заключила Милославская.
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авто, подержанные авто, продажа автомобилей, цены на автомобили
Авто, подержанные авто, продажа автомобилей, цены на автомобили
Эксперт спрогнозировала подорожание подержанных авто в России
Милославская: в долгосрочной перспективе ожидается рост цен на подержанные авто
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. В условиях снижения продаж новых автомобилей в России автодилеры начали активно предлагать скидки и различные акции, стремясь привлечь клиентов и распродать складские запасы. По мнению автоэксперта Юлии Милославской, в долгосрочной перспективе возможен дальнейший спад цен на новые модели и одновременный рост стоимости подержанных машин.
Как пояснила эксперт в интервью радио Sputnik
, многие покупатели, сталкиваясь с высокими ценами и ограничениями в доступе к автокредитам, будут искать более доступные варианты, что может спровоцировать рост спроса на автомобили с пробегом, особенно в хорошем состоянии и с привлекательными характеристиками.
Милославская также указала, что ухудшение финансового положения автодилеров может привести к их банкротству, что в свою очередь сократит предложение на рынке и повлияет на ценовую динамику как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
Кроме того, она отметила важность кредитной политики: если автокредитование станет более доступным, это способно поддержать спрос на новые автомобили.
"В противном случае высокая стоимость займов может продолжать тормозить покупательскую активность, что способствует дальнейшему снижению цен на новые авто и росту стоимости подержанных", - заключила Милославская.
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