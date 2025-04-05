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В ГД предложили исключить размещение солонок и сахарниц в точках общепита - 05.04.2025, ПРАЙМ
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В ГД предложили исключить размещение солонок и сахарниц в точках общепита
В ГД предложили исключить размещение солонок и сахарниц в точках общепита - 05.04.2025, ПРАЙМ
В ГД предложили исключить размещение солонок и сахарниц в точках общепита
Вице-спикер ГД Владислав Даванков ("Новые люди") просит Роспотребнадзор ввести новые правила для заведений общественного питания, исключающие размещение солонок | 05.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-05T12:10+0300
2025-04-05T12:10+0300
госдума
роспотребнадзор
бизнес
сахар
соль
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Вице-спикер ГД Владислав Даванков ("Новые люди") просит Роспотребнадзор ввести новые правила для заведений общественного питания, исключающие размещение солонок и сахарниц на столах, документ есть в распоряжении РИА Новости. Даванков в письме обращает внимание, что в настоящий момент в России являются распространенными диагнозы - ожирение и сахарный диабет, что связано с неправильным питанием. "Каждый третий житель России солит еду в силу привычки, пересаливая и без того солёные блюда. В то же время в заведениях общественного питания соль и сахар по умолчанию размещаются на каждом столе… Это формирует у граждан устойчивую привычку к избыточному потреблению указанных продуктов", - отмечает Даванков. "Прошу Вас, уважаемая Анна Юрьевна (Попова - руководитель Роспотребнадзора), рассмотреть целесообразность реализации указанной инициативы и в случае вашей поддержки поручить профильным управлениям Роспотребнадзора совместно с министерством здравоохранения Российской Федерации ввести новые правила для заведений общественного питания, исключающие размещение солонок и сахарниц на столах", - сказано в обращении. По словам Даванкова, солонки и сахарницы в заведениях общепита следует предоставлять только по запросу посетителя. "Международный опыт показывает, что принятие подобных мер не ограничивает свободу потребителя, но способствует формированию осознанного отношения к питанию, снижает вероятность бессознательного переедания соли и сахара и при этом не требует значительных затрат со стороны бизнеса", - сказано в письме.
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госдума, роспотребнадзор, бизнес, сахар, соль
Госдума, Роспотребнадзор, Бизнес, сахар, соль
12:10 05.04.2025
 
В ГД предложили исключить размещение солонок и сахарниц в точках общепита

В Думе хотят ввести правила, исключающие размещение солонок и сахарниц в точках общепита

© Фото : Дмитрий Ухов и Александр Колпаков" Cахар
 Cахар - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2025
© Фото : Дмитрий Ухов и Александр Колпаков
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Вице-спикер ГД Владислав Даванков ("Новые люди") просит Роспотребнадзор ввести новые правила для заведений общественного питания, исключающие размещение солонок и сахарниц на столах, документ есть в распоряжении РИА Новости.
Даванков в письме обращает внимание, что в настоящий момент в России являются распространенными диагнозы - ожирение и сахарный диабет, что связано с неправильным питанием. "Каждый третий житель России солит еду в силу привычки, пересаливая и без того солёные блюда. В то же время в заведениях общественного питания соль и сахар по умолчанию размещаются на каждом столе… Это формирует у граждан устойчивую привычку к избыточному потреблению указанных продуктов", - отмечает Даванков.
"Прошу Вас, уважаемая Анна Юрьевна (Попова - руководитель Роспотребнадзора), рассмотреть целесообразность реализации указанной инициативы и в случае вашей поддержки поручить профильным управлениям Роспотребнадзора совместно с министерством здравоохранения Российской Федерации ввести новые правила для заведений общественного питания, исключающие размещение солонок и сахарниц на столах", - сказано в обращении.
По словам Даванкова, солонки и сахарницы в заведениях общепита следует предоставлять только по запросу посетителя.
"Международный опыт показывает, что принятие подобных мер не ограничивает свободу потребителя, но способствует формированию осознанного отношения к питанию, снижает вероятность бессознательного переедания соли и сахара и при этом не требует значительных затрат со стороны бизнеса", - сказано в письме.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 31.03.2025
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ГосдумаРоспотребнадзорБизнессахарсоль
 
 
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