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Казахстан подтвердил приверженность ОПЕК+

Казахстан подтвердил приверженность ОПЕК+ - 05.04.2025, ПРАЙМ

Казахстан подтвердил приверженность ОПЕК+

Казахстан подтвердил приверженность ОПЕК+ на 59-м заседании совместного министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), сообщает в субботу пресс-служба... | 05.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-05T17:52+0300

2025-04-05T17:52+0300

2025-04-05T17:52+0300

энергетика

казахстан

опек

ирак

нефть

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АЛМА-АТА, 5 апр - ПРАЙМ. Казахстан подтвердил приверженность ОПЕК+ на 59-м заседании совместного министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), сообщает в субботу пресс-служба министерства энергетики республики. "Казахстан подтвердил приверженность ОПЕК+. Состоялось 59-е заседание совместного министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), прошедшее в формате видеоконференции. Казахстан на заседании представлял министр энергетики республики Ерлан Аккенженов. В ходе заседания были рассмотрены данные о выполнении странами-участниками обязательств по соглашению ОПЕК+ за январь - февраль 2025 года, отмечен общей уровень выполнения для стран ОПЕК+, также обсуждены текущие тенденции на мировом нефтяном рынке", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале энергетического ведомства. Также в минэнерго напомнили, что 3 апреля казахстанские представители принял участие во встрече, в рамках которой восемь стран, реализующих дополнительные добровольные сокращения, в том числе Казахстан, провели совместную оценку рыночной ситуации. По итогам встречи было принято решение о корректировке ранее согласованного графика постепенного возвращения объемов на рынок, с учетом складывающейся конъюнктуры и в интересах стабильности. "Казахстан продолжает следовать договоренностям в рамках ОПЕК+ и продолжит конструктивное взаимодействие с партнерами по альянсу, руководствуясь как международными обязательствами, так и национальными интересами", - заключили в минэнерго. Ранее ОПЕК сообщила, что страны с добровольными сокращениями добычи нефти представили в секретариат организации обновленный план по компенсации допущенного перепроизводства суммарно на 4,203 миллиона баррелей в сутки, до июля 2026 года. При этом не все страны будут компенсировать объемы каждый месяц. Так, Россия будет это делать только в марте-сентябре текущего года - всего на 706 тысяч баррелей в сутки. Участники ОПЕК+, Ирак и Казахстан, компенсируют свое производство в течение всего периода - с марта 2025 года по июля 2026 года включительно. Ирак недопроизведет в совокупности 1,954 миллиона баррелей в сутки, а Казахстан - 908 тысяч баррелей в сутки.

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казахстан, опек, ирак, нефть