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Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ обсудит ситуацию на рынке нефти

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ обсудит ситуацию на рынке нефти - 05.04.2025, ПРАЙМ

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ обсудит ситуацию на рынке нефти

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) в субботу проведет регулярное заседание, на котором обсудит ситуацию на рынке нефти и параметры соглашения об... | 05.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-05T00:20+0300

2025-04-05T00:20+0300

2025-04-05T00:20+0300

нефть

энергетика

саудовская аравия

москва

вена

дональд трамп

опек

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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) в субботу проведет регулярное заседание, на котором обсудит ситуацию на рынке нефти и параметры соглашения об ограничении добычи. Встреча пройдет онлайн, ее начало запланировано на 15.00 мск (14.00 по Вене). Традиционно мониторинговый комитет не принимает никаких решений по судьбе сделки, но дает альянсу рекомендации относительно целесообразности корректировки параметров соглашения и созыва внеочередного собрания всех глав делегаций. В четверг восемь стран ОПЕК+ с добровольными сокращениями нефтедобычи - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - договорились ускорить выход из ряда ограничений: с мая они будут добывать на 411 тысяч баррелей в сутки больше, тогда как раньше такой рост планировался за три месяца. Это, наряду со "взаимными" пошлинами на импорт из других стран, введенными президентом США Дональдом Трампом, опустило мировые цены на нефть до минимума с 2021 года. ОПЕК+ принял решение с апреля постепенно, в течение полутора лет, выходить из ряда добровольных сокращений суммарно на 2,2 миллиона баррелей в сутки, которых придерживаются восемь стран, включая Россию и Саудовскую Аравию. Но с учетом плана компенсаций перепроизводства в предыдущие периоды в апреле добыча ОПЕК+ должна вырасти меньше, чем ожидалось - на 88 тысяч баррелей в сутки вместо 138 тысяч. Восемь "добровольцев" пообещали до 15 апреля представить обновленные графики, а значит, в мае нефтедобыча также может расти медленнее заявленного.

саудовская аравия

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нефть, саудовская аравия, москва, вена, дональд трамп, опек