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Эксперт объяснил, что делать с кредитом, если вы остались без работы - 05.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250405/kredit-856358590.html
Эксперт объяснил, что делать с кредитом, если вы остались без работы
Эксперт объяснил, что делать с кредитом, если вы остались без работы - 05.04.2025, ПРАЙМ
Эксперт объяснил, что делать с кредитом, если вы остались без работы
Потеря работы не сулит ничего хорошего тем, кто до этого брал кредит. Ведь вносить платежи нужно по утвержденному графику, а допускать просрочку и игнорировать... | 05.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-05T02:02+0300
2025-04-05T02:02+0300
экономика
кредит
банки
финансы
кредитные каникулы
эльман мехтиев
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Потеря работы не сулит ничего хорошего тем, кто до этого брал кредит. Ведь вносить платежи нужно по утвержденному графику, а допускать просрочку и игнорировать звонки из банка – бессмысленно и лишь усугубит положение. Что делать в этом случае, рассказал агентству "Прайм" основатель сервиса проверки кредитных историй "Кредчек" Эльман Мехтиев.Первым делом финансист советует обратиться к кредитору с заявлением о предоставлении кредитных каникул, если работа и зарплата были официальными.Если же в критерии для каникул вы не подпадаете, то стоит рассмотреть вариант реструктуризации, при которой возможно как и "растягивание" срока кредита для сокращения размера платежей, так и элементарная отсрочка платежей, объясняет Мехтиев.Однако рефинансирование (перекредитование) имеет смысл, только если можно при этом сократить размер ежемесячных платежей."В противном случае брать кредиты для погашения другого кредита – это бег по круговой лестнице вниз на дно долговой ямы", - говорит эксперт.Кредитор в свою очередь не заинтересован в росте просроченной задолженности, поэтому любое общение с ним лучше вести с документами на руках, подтверждающими те изменения и факты, о которых вы информируете банк. И документ №1 при разговоре о потере источника дохода – подтверждение того, что трудовых отношений с этим работодателем больше нет.В зависимости от того, какой это кредит, последствия могут быть самые разные. "В случае если это залоговые кредиты, то можно лишиться даже самого предмета залога – при ипотеке это сама недвижимость, при автокредите – это автомобиль. Но в любом случае это информация в кредитной истории, которая еще долго будет сказываться на взаимоотношениях с любыми кредиторами", - предупреждает Мехтиев.Именно поэтому финансовая подушка - это не прихоть, а тот самый план "Б", который поможет сохранить качество кредитной истории, которое создавалось годами. По словам Мехтиева, она должна быть такой, чтобы обеспечить не менее трех месяцев расходов, включая платежи по всем кредитам и займам."Варианты решения проблемы с потерей работы каждый решает по-своему, но общим является то, что надо искать не только новую работу и новые источники дохода, но и не допустить возникновения просроченной задолженности в этот период", - подытожил финансист.
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кредит, банки, финансы, кредитные каникулы, эльман мехтиев
Экономика, кредит, Банки, Финансы, кредитные каникулы, Эльман Мехтиев
02:02 05.04.2025
 
Эксперт объяснил, что делать с кредитом, если вы остались без работы

Эксперт Мехтиев: при потере работы заемщик должен просить кредитные каникулы

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПлатеж по кредиту
Платеж по кредиту - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Потеря работы не сулит ничего хорошего тем, кто до этого брал кредит. Ведь вносить платежи нужно по утвержденному графику, а допускать просрочку и игнорировать звонки из банка – бессмысленно и лишь усугубит положение. Что делать в этом случае, рассказал агентству "Прайм" основатель сервиса проверки кредитных историй "Кредчек" Эльман Мехтиев.
Знак процента - ПРАЙМ, 1920, 10.02.2025
Адвокат рассказал, что делать, если на вас взяли кредит мошенники
10 февраля, 02:02
Первым делом финансист советует обратиться к кредитору с заявлением о предоставлении кредитных каникул, если работа и зарплата были официальными.
Если же в критерии для каникул вы не подпадаете, то стоит рассмотреть вариант реструктуризации, при которой возможно как и "растягивание" срока кредита для сокращения размера платежей, так и элементарная отсрочка платежей, объясняет Мехтиев.
Однако рефинансирование (перекредитование) имеет смысл, только если можно при этом сократить размер ежемесячных платежей.
"В противном случае брать кредиты для погашения другого кредита – это бег по круговой лестнице вниз на дно долговой ямы", - говорит эксперт.
Кредитор в свою очередь не заинтересован в росте просроченной задолженности, поэтому любое общение с ним лучше вести с документами на руках, подтверждающими те изменения и факты, о которых вы информируете банк. И документ №1 при разговоре о потере источника дохода – подтверждение того, что трудовых отношений с этим работодателем больше нет.
В зависимости от того, какой это кредит, последствия могут быть самые разные. "В случае если это залоговые кредиты, то можно лишиться даже самого предмета залога – при ипотеке это сама недвижимость, при автокредите – это автомобиль. Но в любом случае это информация в кредитной истории, которая еще долго будет сказываться на взаимоотношениях с любыми кредиторами", - предупреждает Мехтиев.
Именно поэтому финансовая подушка - это не прихоть, а тот самый план "Б", который поможет сохранить качество кредитной истории, которое создавалось годами. По словам Мехтиева, она должна быть такой, чтобы обеспечить не менее трех месяцев расходов, включая платежи по всем кредитам и займам.
"Варианты решения проблемы с потерей работы каждый решает по-своему, но общим является то, что надо искать не только новую работу и новые источники дохода, но и не допустить возникновения просроченной задолженности в этот период", - подытожил финансист.
 
ЭкономикакредитБанкиФинансыкредитные каникулыЭльман Мехтиев
 
 
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