https://1prime.ru/20250405/kredit-856358590.html

Эксперт объяснил, что делать с кредитом, если вы остались без работы

Эксперт объяснил, что делать с кредитом, если вы остались без работы - 05.04.2025, ПРАЙМ

Эксперт объяснил, что делать с кредитом, если вы остались без работы

Потеря работы не сулит ничего хорошего тем, кто до этого брал кредит. Ведь вносить платежи нужно по утвержденному графику, а допускать просрочку и игнорировать... | 05.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-05T02:02+0300

2025-04-05T02:02+0300

2025-04-05T02:02+0300

экономика

кредит

банки

финансы

кредитные каникулы

эльман мехтиев

https://cdnn.1prime.ru/img/84132/47/841324767_0:143:3135:1906_1920x0_80_0_0_994d80918ed5b70093b4807659ae7269.jpg

МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Потеря работы не сулит ничего хорошего тем, кто до этого брал кредит. Ведь вносить платежи нужно по утвержденному графику, а допускать просрочку и игнорировать звонки из банка – бессмысленно и лишь усугубит положение. Что делать в этом случае, рассказал агентству "Прайм" основатель сервиса проверки кредитных историй "Кредчек" Эльман Мехтиев.Первым делом финансист советует обратиться к кредитору с заявлением о предоставлении кредитных каникул, если работа и зарплата были официальными.Если же в критерии для каникул вы не подпадаете, то стоит рассмотреть вариант реструктуризации, при которой возможно как и "растягивание" срока кредита для сокращения размера платежей, так и элементарная отсрочка платежей, объясняет Мехтиев.Однако рефинансирование (перекредитование) имеет смысл, только если можно при этом сократить размер ежемесячных платежей."В противном случае брать кредиты для погашения другого кредита – это бег по круговой лестнице вниз на дно долговой ямы", - говорит эксперт.Кредитор в свою очередь не заинтересован в росте просроченной задолженности, поэтому любое общение с ним лучше вести с документами на руках, подтверждающими те изменения и факты, о которых вы информируете банк. И документ №1 при разговоре о потере источника дохода – подтверждение того, что трудовых отношений с этим работодателем больше нет.В зависимости от того, какой это кредит, последствия могут быть самые разные. "В случае если это залоговые кредиты, то можно лишиться даже самого предмета залога – при ипотеке это сама недвижимость, при автокредите – это автомобиль. Но в любом случае это информация в кредитной истории, которая еще долго будет сказываться на взаимоотношениях с любыми кредиторами", - предупреждает Мехтиев.Именно поэтому финансовая подушка - это не прихоть, а тот самый план "Б", который поможет сохранить качество кредитной истории, которое создавалось годами. По словам Мехтиева, она должна быть такой, чтобы обеспечить не менее трех месяцев расходов, включая платежи по всем кредитам и займам."Варианты решения проблемы с потерей работы каждый решает по-своему, но общим является то, что надо искать не только новую работу и новые источники дохода, но и не допустить возникновения просроченной задолженности в этот период", - подытожил финансист.

https://1prime.ru/20250210/kredit-854796392.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

кредит, банки, финансы, кредитные каникулы, эльман мехтиев