Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экс-губернатор Куйвашев стал фигурантом дела о коррупции, пишут СМИ - 05.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250405/kujvashev-856405347.html
Экс-губернатор Куйвашев стал фигурантом дела о коррупции, пишут СМИ
Экс-губернатор Куйвашев стал фигурантом дела о коррупции, пишут СМИ - 05.04.2025, ПРАЙМ
Экс-губернатор Куйвашев стал фигурантом дела о коррупции, пишут СМИ
Бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев стал фигурантом уголовного дела о преступлении коррупционной направленности, с ним несколько дней идут... | 05.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-05T01:30+0300
2025-04-05T01:30+0300
общество
экономика
россия
свердловская область
екатеринбург
москва
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/856405347.jpg?1743805812
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев стал фигурантом уголовного дела о преступлении коррупционной направленности, с ним несколько дней идут следственные действия, утверждает газета "Коммерсант" со ссылкой на несколько анонимных источников, официальных подтверждений пока нет. "Куйвашев стал фигурантом уголовного дела о преступлении коррупционной направленности. С господином Куйвашевым уже несколько дней проводятся активные следственные действия. Вначале - в Екатеринбурге, а теперь и в Москве", - пишет газета. "Коммерсант" также отмечает, что процессуальный статус Куйвашева неизвестен, но добавляет, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, что в итоге может быть принято решение об избрании меры пресечения или отказе в этом. В конце марта президент РФ Владимир Путин принял отставку Евгения Куйвашева с поста главы Свердловской области и назначил Дениса Паслера врио губернатора этого региона. Первая встреча Паслера в Екатеринбурге состоялась с полномочным представителем президента России в Уральском федеральном округе Артемом Жогой.
свердловская область
екатеринбург
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, свердловская область, екатеринбург, москва, владимир путин
Общество , Экономика, РОССИЯ, Свердловская область, ЕКАТЕРИНБУРГ, МОСКВА, Владимир Путин
01:30 05.04.2025
 
Экс-губернатор Куйвашев стал фигурантом дела о коррупции, пишут СМИ

"Ъ": экс-губернатор Куйвашев стал фигурантом уголовного дела о коррупции

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев стал фигурантом уголовного дела о преступлении коррупционной направленности, с ним несколько дней идут следственные действия, утверждает газета "Коммерсант" со ссылкой на несколько анонимных источников, официальных подтверждений пока нет.
"Куйвашев стал фигурантом уголовного дела о преступлении коррупционной направленности. С господином Куйвашевым уже несколько дней проводятся активные следственные действия. Вначале - в Екатеринбурге, а теперь и в Москве", - пишет газета.
"Коммерсант" также отмечает, что процессуальный статус Куйвашева неизвестен, но добавляет, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, что в итоге может быть принято решение об избрании меры пресечения или отказе в этом.
В конце марта президент РФ Владимир Путин принял отставку Евгения Куйвашева с поста главы Свердловской области и назначил Дениса Паслера врио губернатора этого региона. Первая встреча Паслера в Екатеринбурге состоялась с полномочным представителем президента России в Уральском федеральном округе Артемом Жогой.
 
ЭкономикаОбществоРОССИЯСвердловская областьЕКАТЕРИНБУРГМОСКВАВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала