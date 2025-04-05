https://1prime.ru/20250405/kujvashev-856405347.html
Экс-губернатор Куйвашев стал фигурантом дела о коррупции, пишут СМИ
Экс-губернатор Куйвашев стал фигурантом дела о коррупции, пишут СМИ - 05.04.2025, ПРАЙМ
Экс-губернатор Куйвашев стал фигурантом дела о коррупции, пишут СМИ
Бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев стал фигурантом уголовного дела о преступлении коррупционной направленности, с ним несколько дней идут... | 05.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-05T01:30+0300
2025-04-05T01:30+0300
2025-04-05T01:30+0300
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев стал фигурантом уголовного дела о преступлении коррупционной направленности, с ним несколько дней идут следственные действия, утверждает газета "Коммерсант" со ссылкой на несколько анонимных источников, официальных подтверждений пока нет.
"Куйвашев стал фигурантом уголовного дела о преступлении коррупционной направленности. С господином Куйвашевым уже несколько дней проводятся активные следственные действия. Вначале - в Екатеринбурге, а теперь и в Москве", - пишет газета.
"Коммерсант" также отмечает, что процессуальный статус Куйвашева неизвестен, но добавляет, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, что в итоге может быть принято решение об избрании меры пресечения или отказе в этом.
В конце марта президент РФ Владимир Путин принял отставку Евгения Куйвашева с поста главы Свердловской области и назначил Дениса Паслера врио губернатора этого региона. Первая встреча Паслера в Екатеринбурге состоялась с полномочным представителем президента России в Уральском федеральном округе Артемом Жогой.
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Общество , Экономика, РОССИЯ, Свердловская область, ЕКАТЕРИНБУРГ, МОСКВА, Владимир Путин
Экс-губернатор Куйвашев стал фигурантом дела о коррупции, пишут СМИ
"Ъ": экс-губернатор Куйвашев стал фигурантом уголовного дела о коррупции
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Бывший губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев стал фигурантом уголовного дела о преступлении коррупционной направленности, с ним несколько дней идут следственные действия, утверждает газета "Коммерсант" со ссылкой на несколько анонимных источников, официальных подтверждений пока нет.
"Куйвашев стал фигурантом уголовного дела о преступлении коррупционной направленности. С господином Куйвашевым уже несколько дней проводятся активные следственные действия. Вначале - в Екатеринбурге, а теперь и в Москве", - пишет газета.
"Коммерсант" также отмечает, что процессуальный статус Куйвашева неизвестен, но добавляет, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, что в итоге может быть принято решение об избрании меры пресечения или отказе в этом.
В конце марта президент РФ Владимир Путин принял отставку Евгения Куйвашева с поста главы Свердловской области и назначил Дениса Паслера врио губернатора этого региона. Первая встреча Паслера в Екатеринбурге состоялась с полномочным представителем президента России в Уральском федеральном округе Артемом Жогой.