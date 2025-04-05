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Аналитик назвал по-настоящему справедливый курс рубля - 05.04.2025, ПРАЙМ
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Аналитик назвал по-настоящему справедливый курс рубля
Аналитик назвал по-настоящему справедливый курс рубля - 05.04.2025, ПРАЙМ
Аналитик назвал по-настоящему справедливый курс рубля
Рубль по-прежнему находится в восходящем тренде, но на него давят геополитика и снижение цен на нефть. На следующей неделе он будет торговаться в текущем... | 05.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-05T04:04+0300
2025-04-05T04:04+0300
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МОСКВА, 5 апр – ПРАЙМ. Рубль по-прежнему находится в восходящем тренде, но на него давят геополитика и снижение цен на нефть. На следующей неделе он будет торговаться в текущем диапазоне, но справедливая цена по-прежнему 100 рублей за доллар, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.По словам аналитика, с технической точки зрения пара доллар/рубль с 18 марта находится в восходящем тренде с небольшим уклоном от минимума 82,62 рубля. Ключевая трендовая линия проходит через уровень 85,25 рубля, пробой которой мог бы открыть рублю дорогу к отметке 83,65 рубля. При отскоке от этого уровня вероятно возвращение доллара к отметкам 88 рублей.Нефтяной рынок за неделю продемонстрировал значительное падение, и риски дальнейшего падения до $65,5 за баррель оцениваются в 80%.На фоне снижения цен на нефть российская валюта находится под давлением. Дополнительное негативное воздействие оказывает информация о возможном введении 500%-х пошлин для стран, закупающих российскую нефть, газ и уран, в случае если Россия не согласится на прекращение огня в Украине.Однако благодаря жесткой денежно-кредитной политике ЦБ РФ и мерам валютного контроля рубль пока хорошо переносит внешние шоки. Инфляционная ситуация в России соответствует ожиданиям Банка России — она замедляется, но остается изменчивой, указал аналитик.На предстоящую неделю с 7 по 11 апреля прогнозируется торговый диапазон для доллара — 83,65-88,10 рублей, евро — 90,85–95,60 рублей, юань — 11,25–11,80 рублей.Основное внимание будет сосредоточено на российско-американских переговорах и влиянии новых тарифных мер США на мировую экономику. Пробой доллара выше уровня 88,50 рубля может стать сигналом к возвращению к отметке 92,40 рубля. При этом справедливый курс доллара, учитывая фундаментальные факторы, оценивается около 100 рублей, заключил Антонов..
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курсы валют, курсы валют, рынки, владислав антонов, bitriver, курс доллара к рублю цб рф
Курс доллара к рублю, Курсы валют, курсы валют, Рынки, Владислав Антонов, BitRiver, Курс доллара к рублю ЦБ РФ
04:04 05.04.2025
 
Аналитик назвал по-настоящему справедливый курс рубля

Аналитик Антонов: доллар сейчас должен стоить около 100 рублей

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДенежные купюры Банка России и долларов США
Денежные купюры Банка России и долларов США - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 5 апр – ПРАЙМ. Рубль по-прежнему находится в восходящем тренде, но на него давят геополитика и снижение цен на нефть. На следующей неделе он будет торговаться в текущем диапазоне, но справедливая цена по-прежнему 100 рублей за доллар, рассказал агентству "Прайм" финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
По словам аналитика, с технической точки зрения пара доллар/рубль с 18 марта находится в восходящем тренде с небольшим уклоном от минимума 82,62 рубля. Ключевая трендовая линия проходит через уровень 85,25 рубля, пробой которой мог бы открыть рублю дорогу к отметке 83,65 рубля. При отскоке от этого уровня вероятно возвращение доллара к отметкам 88 рублей.
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Нефтяной рынок за неделю продемонстрировал значительное падение, и риски дальнейшего падения до $65,5 за баррель оцениваются в 80%.
На фоне снижения цен на нефть российская валюта находится под давлением. Дополнительное негативное воздействие оказывает информация о возможном введении 500%-х пошлин для стран, закупающих российскую нефть, газ и уран, в случае если Россия не согласится на прекращение огня в Украине.
Однако благодаря жесткой денежно-кредитной политике ЦБ РФ и мерам валютного контроля рубль пока хорошо переносит внешние шоки. Инфляционная ситуация в России соответствует ожиданиям Банка России — она замедляется, но остается изменчивой, указал аналитик.
На предстоящую неделю с 7 по 11 апреля прогнозируется торговый диапазон для доллара — 83,65-88,10 рублей, евро — 90,85–95,60 рублей, юань — 11,25–11,80 рублей.
Основное внимание будет сосредоточено на российско-американских переговорах и влиянии новых тарифных мер США на мировую экономику. Пробой доллара выше уровня 88,50 рубля может стать сигналом к возвращению к отметке 92,40 рубля. При этом справедливый курс доллара, учитывая фундаментальные факторы, оценивается около 100 рублей, заключил Антонов.
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Курс доллара к рублюКурсы валюткурсы валютРынкиВладислав АнтоновBitRiverКурс доллара к рублю ЦБ РФ
 
 
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