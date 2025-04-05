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Jaguar Land Rover приостанавливает на месяц поставки в США из-за пошлин - 05.04.2025, ПРАЙМ
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Jaguar Land Rover приостанавливает на месяц поставки в США из-за пошлин
Jaguar Land Rover приостанавливает на месяц поставки в США из-за пошлин - 05.04.2025, ПРАЙМ
Jaguar Land Rover приостанавливает на месяц поставки в США из-за пошлин
Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover (JLR) приостанавливает на месяц экспорт своей продукции в США для оценки последствий введенных Вашингтоном пошлин | 05.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-05T16:04+0300
2025-04-05T16:04+0300
jlr
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дональд трамп
мировая экономика
бизнес
авто
экспорт автомобилей
пошлины
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover (JLR) приостанавливает на месяц экспорт своей продукции в США для оценки последствий введенных Вашингтоном пошлин на импорт автомобилей, сообщила в субботу газета Times. Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о введении с 3 апреля 25-процентных пошлин на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей, заявив, что такая мера необходима для защиты "национальной безопасности". "Jaguar Land Rover приостанавливает поставки в Америку своих машин, производящихся в Британии", - говорится в статье. Jaguar Land Rover, принадлежащий индийской Tata Motors, является одним из крупнейших автопроизводителей Великобритании. Ежегодно он продает 400 тысяч машин, почти четверть из которых идет на экспорт в США, напоминает газета. Отмечается, что JLR особенно уязвим перед пошлинами Трампа, поскольку именно американский рынок сбыта приносит ему наибольший доход. Приостановка поставок машин в США вступит в силу с понедельника и, как ожидается, продлится месяц, пока компания будет оценивать ущерб от импортных пошлин и искать способы смягчить его, сообщает Times. В частности, автопроизводитель изучает возможность повышения цен для американских потребителей и наращивания продаж в других регионах. Помимо этого, JLR может сократить расходы на маркетинг и другой рекламный материал, сказано в статье. Сам Jaguar Land Rover не стал комментировать возможные ответные меры, однако заверил, что не пока не планирует сокращать штат, говорится в статье. В общей сложности 38 тысяч сотрудников работают на компанию в Британии и ещё шесть тысяч - в других странах, указывает издание. Ранее британское общество производителей и продавцов автомобилей (SMMT) предупредило, что издержки, связанные с новыми пошлинами США, лягут на американских потребителей, которые могут столкнуться с ростом цен на машины и снижением предложения. В SMMT также сообщили, что британским автопроизводителям, возможно, придется пересмотреть объемы производства из-за потенциального снижения спроса в США.
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jlr, сша, дональд трамп, мировая экономика, бизнес, авто, экспорт автомобилей, пошлины
JLR, США, Дональд Трамп, Мировая экономика, Бизнес, Авто, экспорт автомобилей, пошлины
16:04 05.04.2025
 
Jaguar Land Rover приостанавливает на месяц поставки в США из-за пошлин

Times: JLR приостанавливает на месяц экспорт в США для оценки последствий пошлин

Land Rover логотип
Land Rover логотип
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover (JLR) приостанавливает на месяц экспорт своей продукции в США для оценки последствий введенных Вашингтоном пошлин на импорт автомобилей, сообщила в субботу газета Times.
Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о введении с 3 апреля 25-процентных пошлин на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей, заявив, что такая мера необходима для защиты "национальной безопасности".
"Jaguar Land Rover приостанавливает поставки в Америку своих машин, производящихся в Британии", - говорится в статье.
Jaguar Land Rover, принадлежащий индийской Tata Motors, является одним из крупнейших автопроизводителей Великобритании. Ежегодно он продает 400 тысяч машин, почти четверть из которых идет на экспорт в США, напоминает газета. Отмечается, что JLR особенно уязвим перед пошлинами Трампа, поскольку именно американский рынок сбыта приносит ему наибольший доход.
Приостановка поставок машин в США вступит в силу с понедельника и, как ожидается, продлится месяц, пока компания будет оценивать ущерб от импортных пошлин и искать способы смягчить его, сообщает Times. В частности, автопроизводитель изучает возможность повышения цен для американских потребителей и наращивания продаж в других регионах. Помимо этого, JLR может сократить расходы на маркетинг и другой рекламный материал, сказано в статье.
Сам Jaguar Land Rover не стал комментировать возможные ответные меры, однако заверил, что не пока не планирует сокращать штат, говорится в статье. В общей сложности 38 тысяч сотрудников работают на компанию в Британии и ещё шесть тысяч - в других странах, указывает издание.
Ранее британское общество производителей и продавцов автомобилей (SMMT) предупредило, что издержки, связанные с новыми пошлинами США, лягут на американских потребителей, которые могут столкнуться с ростом цен на машины и снижением предложения. В SMMT также сообщили, что британским автопроизводителям, возможно, придется пересмотреть объемы производства из-за потенциального снижения спроса в США.
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JLRСШАДональд ТрампМировая экономикаБизнесАвтоэкспорт автомобилейпошлины
 
 
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