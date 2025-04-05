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СМИ: Макрон может стать представителем Европы на переговорах с Путиным
СМИ: Макрон может стать представителем Европы на переговорах с Путиным - 05.04.2025, ПРАЙМ
СМИ: Макрон может стать представителем Европы на переговорах с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон может стать представителем Европы на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным по Украине, сообщает газета... | 05.04.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон может стать представителем Европы на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным по Украине, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источник в Елисейском дворце.
"Макрон может стать представителем Европы на переговорах с Владимиром Путиным… Источник в Елисейском дворце заявил, что Макрон готов взять на себя эту роль, "когда время будет подходящим", - пишет издание.
В то же время источник заявил газете, что пока французские власти не считают, что время для возобновления их контактов с российским лидером пришло.
Помимо этого, издание пишет, что британский премьер Кир Стармер не планирует проводить переговоры с российским президентом в рамках своих усилий по Украине.
Ранее агентство Блумберг передавало, что Стармер и Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группе государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине. Как напомнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
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мировая экономика, украина, европа, рф, эммануэль макрон, владимир путин, кир стармер, мид рф, мид, совбез
Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, ЕВРОПА, РФ, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Кир Стармер, МИД РФ, МИД, Совбез
СМИ: Макрон может стать представителем Европы на переговорах с Путиным
Telegraph: Макрон может стать представителем Европы на переговорах с Путиным по Украине
МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон может стать представителем Европы на переговорах с российским президентом Владимиром Путиным по Украине, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источник в Елисейском дворце.
"Макрон может стать представителем Европы на переговорах с Владимиром Путиным… Источник в Елисейском дворце заявил, что Макрон готов взять на себя эту роль, "когда время будет подходящим", - пишет издание.
В то же время источник заявил газете, что пока французские власти не считают, что время для возобновления их контактов с российским лидером пришло.
Помимо этого, издание пишет, что британский премьер Кир Стармер не планирует проводить переговоры с российским президентом в рамках своих усилий по Украине.
Ранее агентство Блумберг передавало, что Стармер и Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию так называемой "коалиции желающих" - группе государств, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта заявил, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных "миротворцев" на Украине. Как напомнил российский министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного регулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле".
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".