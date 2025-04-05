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Маск призвал остановить "бойню" на Украине

Маск призвал остановить "бойню" на Украине - 05.04.2025, ПРАЙМ

Маск призвал остановить "бойню" на Украине

Американский предприниматель и руководитель департамента по государственной эффективности Илон Маск заявил, что нужно остановить конфликт на Украине,... | 05.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-05T20:46+0300

2025-04-05T20:46+0300

2025-04-05T20:46+0300

спецоперация на украине

россия

илон маск

сша

украина

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РИМ, 5 апр - ПРАЙМ. Американский предприниматель и руководитель департамента по государственной эффективности Илон Маск заявил, что нужно остановить конфликт на Украине, подчеркнув, что те, кто выступает за продолжение военных действий, являются лицемерами и лжецами. "У меня нет никакого уважения к разжигателям войны и военным спекулянтам. Это настоящее зло.... Президент Трамп прав в этом отношении, бойню молодых и старых необходимо прекратить, пришло время остановиться, эту машину смерти необходимо остановить", - сказал Макс в ходе выступления по видеосвязи на конгрессе итальянской партии "Лига" в во Флоренции. Беседу с предпринимателем со сцены вел лидер "Лиги", вице-премьер Италии Маттео Сальвини. Президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности РФ в январе заявлял, что целью урегулирования украинского конфликта должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По словам главы государства, российское руководство продолжит бороться за интересы народа России, в этом заключается смысл специальной военной операции. Мир на Украине, отмечал президент, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". Россия начала СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, спецоперация является вынужденной мерой, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, РФ на протяжении 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, однако в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://1prime.ru/20250404/mask-856374498.html

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россия, илон маск, сша, украина