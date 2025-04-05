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В ОПЕК+ не дали рекомендаций менять параметры соглашения - 05.04.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250405/opek-856414594.html
В ОПЕК+ не дали рекомендаций менять параметры соглашения
В ОПЕК+ не дали рекомендаций менять параметры соглашения - 05.04.2025, ПРАЙМ
В ОПЕК+ не дали рекомендаций менять параметры соглашения
Мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) не рекомендовал менять текущие параметры соглашения по добыче нефти, следует из официального коммюнике по итогам встречи в... | 05.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-05T16:21+0300
2025-04-05T16:23+0300
энергетика
нефть
саудовская аравия
ирак
дональд трамп
опек
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) не рекомендовал менять текущие параметры соглашения по добыче нефти, следует из официального коммюнике по итогам встречи в субботу."JMMC рассмотрел данные по добыче сырой нефти за январь и февраль 2025 года и отметил общее соответствие по странам ОПЕК и не-ОПЕК, участвующим в Декларации о сотрудничестве", - говорится в сообщении.Согласно коммюнике, никаких новых решений принято не было. Однако комитет отметил, что некоторые страны не достигли полного соответствия соглашению и планам по компенсации перепроизводства за прошлые периоды. JMMC продолжит следить за соблюдением добровольных ограничений добычи, введенными рядом стран, добавляется в сообщении.В четверг восемь стран ОПЕК+ с добровольными сокращениями нефтедобычи - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - договорились ускорить выход из ряда ограничений: с мая они будут добывать на 411 тысяч баррелей в сутки больше, тогда как раньше такой рост планировался за три месяца. Это, наряду со "взаимными" пошлинами на импорт из других стран, введенными президентом США Дональдом Трампом, опустило мировые цены на нефть до минимума с 2021 года.ОПЕК+ принял решение с апреля постепенно, в течение полутора лет, выходить из ряда добровольных сокращений суммарно на 2,2 миллиона баррелей в сутки, которых придерживаются восемь стран, включая Россию и Саудовскую Аравию. Но с учетом плана компенсаций перепроизводства в предыдущие периоды в апреле добыча ОПЕК+ должна вырасти меньше, чем ожидалось - на 88 тысяч баррелей в сутки вместо 138 тысяч. Восемь "добровольцев" пообещали до 15 апреля представить обновленные графики, а значит, в мае нефтедобыча также может расти медленнее заявленного.
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нефть, саудовская аравия, ирак, дональд трамп, опек
Энергетика, Нефть, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ИРАК, Дональд Трамп, ОПЕК
16:21 05.04.2025 (обновлено: 16:23 05.04.2025)
 
В ОПЕК+ не дали рекомендаций менять параметры соглашения

Мониторинговый комитет ОПЕК+ не дал рекомендаций менять параметры соглашения

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип ОПЕК
Логотип ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) не рекомендовал менять текущие параметры соглашения по добыче нефти, следует из официального коммюнике по итогам встречи в субботу.
"JMMC рассмотрел данные по добыче сырой нефти за январь и февраль 2025 года и отметил общее соответствие по странам ОПЕК и не-ОПЕК, участвующим в Декларации о сотрудничестве", - говорится в сообщении.
Согласно коммюнике, никаких новых решений принято не было. Однако комитет отметил, что некоторые страны не достигли полного соответствия соглашению и планам по компенсации перепроизводства за прошлые периоды. JMMC продолжит следить за соблюдением добровольных ограничений добычи, введенными рядом стран, добавляется в сообщении.
В четверг восемь стран ОПЕК+ с добровольными сокращениями нефтедобычи - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - договорились ускорить выход из ряда ограничений: с мая они будут добывать на 411 тысяч баррелей в сутки больше, тогда как раньше такой рост планировался за три месяца. Это, наряду со "взаимными" пошлинами на импорт из других стран, введенными президентом США Дональдом Трампом, опустило мировые цены на нефть до минимума с 2021 года.
ОПЕК+ принял решение с апреля постепенно, в течение полутора лет, выходить из ряда добровольных сокращений суммарно на 2,2 миллиона баррелей в сутки, которых придерживаются восемь стран, включая Россию и Саудовскую Аравию. Но с учетом плана компенсаций перепроизводства в предыдущие периоды в апреле добыча ОПЕК+ должна вырасти меньше, чем ожидалось - на 88 тысяч баррелей в сутки вместо 138 тысяч. Восемь "добровольцев" пообещали до 15 апреля представить обновленные графики, а значит, в мае нефтедобыча также может расти медленнее заявленного.
Логотип ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2025
Названа дата следующей встречи мониторингового комитета ОПЕК+
16:11
 
ЭнергетикаНефтьСАУДОВСКАЯ АРАВИЯИРАКДональд ТрампОПЕК
 
 
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