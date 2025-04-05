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СМИ узнали неожиданные товары, на которых скажутся пошлины Трампа - 05.04.2025, ПРАЙМ
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СМИ узнали неожиданные товары, на которых скажутся пошлины Трампа
СМИ узнали неожиданные товары, на которых скажутся пошлины Трампа - 05.04.2025, ПРАЙМ
СМИ узнали неожиданные товары, на которых скажутся пошлины Трампа
Решение президента США Дональда Трампа ввести "взаимные" пошлины может привести к росту цен на самые неожиданные для американских потребителей товары, в... | 05.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-05T13:46+0300
2025-04-05T13:46+0300
экономика
сша
дональд трамп
джо байден
пошлины
мировая экономика
цены
рост цен
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Решение президента США Дональда Трампа ввести "взаимные" пошлины может привести к росту цен на самые неожиданные для американских потребителей товары, в частности парики и больничные койки, передает агентство Блумберг. "Когда президент США Дональд Трамп ввел более высокие, чем ожидалось, пошлины на импорт товаров со всего мира, американцы посетовали на предстоящий скачок цен на шампанское, пармезан и автомобили Ferrari. Но последствия для кошельков американцев не ограничатся такими вещами, как люксовые машины и специализированные продукты питания", - говорится в материале, опубликованном на сайте агентства. Отмечается, что цены могут вырасти, например, на очки бренда Ray-Ban, которые постоянно носил экс-президент Джо Байден. Считается, что очки-авиаторы, ставшие неотъемлемой частью образа Байдена, помогали ему создавать имидж типичного американца, однако, на самом деле, они производятся в Италии. Кроме того, цены могут вырасти на производимые в Швейцарии кофейные капсулы Nespresso, а также импортируемые из Китая парики и накладные ресницы. Агентство добавляет, что повышение цен, вероятно, затронет и популярные в США больничные койки чешского производства. В среду президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга. Ранее Трамп анонсировал таможенные пошлины в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия из-за рубежа.
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сша, дональд трамп, джо байден, пошлины, мировая экономика, цены, рост цен
Экономика, США, Дональд Трамп, Джо Байден, пошлины, Мировая экономика, цены, рост цен
13:46 05.04.2025
 
СМИ узнали неожиданные товары, на которых скажутся пошлины Трампа

Bloomberg: пошлины Трампа приведут к росту цен на парики и больничные койки

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Решение президента США Дональда Трампа ввести "взаимные" пошлины может привести к росту цен на самые неожиданные для американских потребителей товары, в частности парики и больничные койки, передает агентство Блумберг.
"Когда президент США Дональд Трамп ввел более высокие, чем ожидалось, пошлины на импорт товаров со всего мира, американцы посетовали на предстоящий скачок цен на шампанское, пармезан и автомобили Ferrari. Но последствия для кошельков американцев не ограничатся такими вещами, как люксовые машины и специализированные продукты питания", - говорится в материале, опубликованном на сайте агентства.
Отмечается, что цены могут вырасти, например, на очки бренда Ray-Ban, которые постоянно носил экс-президент Джо Байден. Считается, что очки-авиаторы, ставшие неотъемлемой частью образа Байдена, помогали ему создавать имидж типичного американца, однако, на самом деле, они производятся в Италии.
Кроме того, цены могут вырасти на производимые в Швейцарии кофейные капсулы Nespresso, а также импортируемые из Китая парики и накладные ресницы. Агентство добавляет, что повышение цен, вероятно, затронет и популярные в США больничные койки чешского производства.
В среду президент США Дональд Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, однако для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты госдолга.
Ранее Трамп анонсировал таможенные пошлины в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия из-за рубежа.
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ЭкономикаСШАДональд ТрампДжо БайденпошлиныМировая экономикаценырост цен
 
 
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