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Суд оставил в силе приговор пилоту сгоревшего в Шереметьево SSJ100

Суд оставил в силе приговор пилоту сгоревшего в Шереметьево SSJ100 - 05.04.2025, ПРАЙМ

Суд оставил в силе приговор пилоту сгоревшего в Шереметьево SSJ100

Московский областной суд оставил без изменения приговор пилоту сгоревшего в аэропорту "Шереметьево" в 2019 году самолета SSJ100 Денису Евдокимову, защита пилота | 05.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-05T07:44+0300

2025-04-05T07:44+0300

2025-04-05T07:44+0300

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МОСКВА, 5 апр - ПРАЙМ. Московский областной суд оставил без изменения приговор пилоту сгоревшего в аэропорту "Шереметьево" в 2019 году самолета SSJ100 Денису Евдокимову, защита пилота не смогла доказать, что причиной катастрофы стали недостатки в конструкции самолета, чтобы изменить приговор своему подзащитному, свидетельствуют судебные материалы, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно материалам, защита пилота настаивала на отмене приговора, передаче уголовного дела на новое судебное разбирательство или возвращении дела прокурору. Мосгорсуд частично удовлетворил апелляционные жалобы адвокатов Евдокимова, однако шестилетний приговор признал законным. Вместе с тем суд не удовлетворил иск двух потерпевших, требующих ужесточить приговор пилоту: увеличить срок до семи лет общего режима, а также выплатить им компенсацию в 5 миллионов рублей каждому, однако направил документы на рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства. "Апелляционные жалобы представителей потерпевших оставить без удовлетворения. В остальном же приговор в отношении Евдокимова оставить без изменения", - говорится в апелляционном постановлении. Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая 2019 года экстренно вернулся в "Шереметьево" и совершил жесткую посадку после 28 минут полета, при этом у лайнера подломились стойки шасси, которые пробили отсеки с топливом, и самолет загорелся. По данным СК РФ, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. Ранее РИА Новости сообщало, что МАК назвал причиной катастрофы SSJ нескоординированные управляющие действия капитана при посадке судна. Химкинский суд в 2023 году приговорил Евдокимова к шести годам лишения свободы в колонии-поселения. Он признан виновным в "нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта". Помимо этого, суд на три года запретил пилоту управлять воздушными судами. Также суд взыскал с Евдокимова по 1,5 миллиона рублей в пользу двух потерпевших, однако позже отменил данное решение.

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