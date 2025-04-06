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Белоруссия готовится к консультациям с Россией о строительстве второй АЭС

Белоруссия готовится к консультациям с Россией о строительстве второй АЭС - 06.04.2025, ПРАЙМ

Белоруссия готовится к консультациям с Россией о строительстве второй АЭС

Белоруссия готовится к консультациям с РФ по техническим вопросам строительства второй АЭС в республике, а также по вопросам финансовых условий и возможных... | 06.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-06T21:37+0300

2025-04-06T21:37+0300

2025-04-06T22:33+0300

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МИНСК, 6 апр - ПРАЙМ. Белоруссия готовится к консультациям с РФ по техническим вопросам строительства второй АЭС в республике, а также по вопросам финансовых условий и возможных сроков реализации проекта, сообщил министр энергетики Белоруссии Денис Мороз. "В настоящий момент мы готовимся уже к тому, чтобы проводить технические консультации с Российской Федерацией для обсуждения на предмет технических параметров второй белорусской атомной электростанции, финансовых условий и сроков, когда мы сможем ее реализовать", - заявил министр телеканалу "Беларусь 1". Он подчеркнул, что белорусские энергетики готовы и считают, что вторая атомная электростанция, как и первая, будет работать на экономику Белоруссии.В середине марта Мороз заявлял, что президенту Белоруссии Александру Лукашенко в ближайшее время планируется предоставить информацию о параметрах возможной реализации проекта по строительству еще одной АЭС в стране. В марте Лукашенко, выступая в Совете Федерации РФ, заявил, что Минск попросил россиян, если есть возможность, построить вторую атомную электростанцию. Он добавил, что вторая АЭС может быть построена на восточных границах Белоруссии.Белоруссия реализовывала в городе Островце Гродненской области проект по строительству атомной электростанции с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2,4 тысячи мегаватт. Первый энергоблок БелАЭС впервые был включен в объединенную энергосистему страны 3 ноября 2020 года, а введен в промышленную эксплуатацию 10 июня 2021 года. Пресс-служба минэнерго сообщила 1 ноября 2023 года, что подписан акт приемки в промышленную эксплуатацию второго энергоблока.

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россия, белоруссия, аэс, атомная энергетика