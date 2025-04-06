https://1prime.ru/20250406/avto-856381613.html

Стало известно, автомобили каких производителей предпочитают россияне

Стало известно, автомобили каких производителей предпочитают россияне - 06.04.2025, ПРАЙМ

Стало известно, автомобили каких производителей предпочитают россияне

Эксперты Авито Авто проанализировали данные о том, какие машины с пробегом интересны пользователям в Селекте, сервисе для покупки автомобилей у проверенных... | 06.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-06T10:00+0300

2025-04-06T10:00+0300

2025-04-06T10:00+0300

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МОСКВА, 4 апр - ПРАЙМ. Эксперты Авито Авто проанализировали данные о том, какие машины с пробегом интересны пользователям в Селекте, сервисе для покупки автомобилей у проверенных дилеров. Оказалось, что наибольшей популярностью пользуются машины из Японии и Германии, а интерес к китайским автомобилям оказался выше, чем к отечественным.По данным Авито Авто, на автомобильные марки из Японии пришлась почти четверть всего интереса пользователей Селекта – 23,3%. Среди моделей из страны восходящего солнца лидерами по популярности стали Toyota Camry, Mitsubishi Outlander и Toyota RAV4.На втором месте с небольшим отставанием оказались машины немецких брендов: им досталось 21,2% от интереса. В тройку моделей-лидеров из Германии вошли две модели Volkswagen – Tiguan и Polo, а также BMW 5 серии.На третьем месте среди стран – Южная Корея с 19,8%. Среди моделей лидируют две модели Kia: Rio и Sportage. Также в тройку вошел Hyundai Solaris.В пятерку стран-лидеров вошли Китай и Россия, однако по доле они заметно отстают от топ-3. Доля машин из Поднебесной составила 9,4%, а из России – 6,6%. Из китайских машин больше всего интересовали пользователей Селекта Geely Atlas, HAVAL F7 и Geely Coolray. Среди авто отечественных марок основной интерес приходится на LADA с моделями Vesta, Vesta Cross и Granta."Хотя в число самых популярных сейчас входят автомобили из стран, которые давно завоевали доверие водителей в России, “китайцы” постепенно расширяют свое присутствие на вторичном рынке. Среди их преимуществ – более привлекательные соотношение возраста, цены и комплектаций по сравнению с автомобилями из других стран, что создает дополнительный потенциал для роста интереса к ним в будущем. На этом фоне увеличивается и доля таких машин среди популярных предложений в Селекте, где продаются проверенные автомобили разных брендов. Сервис позволяет существенно сэкономить время на выборе оптимального варианта благодаря работе с надежными дилерами и персональной помощи менеджера. Возможность получить Автотеку, детальный отчет о состоянии автомобиля после осмотра экспертом и в целом, прозрачность всех этапов сделки делают процесс покупки не только более удобным, но и максимально безопасным для пользователей", – прокомментировал Эдуард Ефремов, руководитель сервиса Селект в Авито Авто.

https://1prime.ru/20250404/lada-856381208.html

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эксклюзив, авто, бизнес