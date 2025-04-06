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Иран хочет диалога с США на равноправных позициях, заявил Пезешкиан
Иран хочет диалога с США на равноправных позициях, заявил Пезешкиан - 06.04.2025, ПРАЙМ
Иран хочет диалога с США на равноправных позициях, заявил Пезешкиан
Иранская сторона желает диалога с Соединенными Штатами на равноправных позициях, заявил в субботу иранский президент Масуд Пезешкиан. | 06.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-06T00:02+0300
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ТЕГЕРАН, 5 апр – ПРАЙМ. Иранская сторона желает диалога с Соединенными Штатами на равноправных позициях, заявил в субботу иранский президент Масуд Пезешкиан.
Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News пригрозил "невиданными ранее бомбардировками", если США и Иран не заключат соглашения.
"Исламская Республика Иран желает диалога (с Вашингтоном – ред.) с равноправной позиции. Не то что бы они (США – ред.), с одной стороны, угрожали Ирану, а с другой хотели бы вести переговоры. Если вы (США – ред.) хотите переговоров, какой смысл угрожать? Сегодня Вашингтон унижает не только Иран, но и весь мир, и такое поведение противоречит призыву к переговорам", - приводит иранское госагентство SNN слова Пезешкиана.
Еще в феврале Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать, призвав начать работу немедленно.
В начале марта Трамп заявил, что направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После президент США отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам. Портал Axios со ссылкой на источники 19 марта сообщало, что Трамп в письме верховному лидеру Ирана Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки.
Вечером 27 марта глава МИД Ирана сообщил об отправке через Оман ответа на письмо Трампа. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме Вашингтону отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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Мировая экономика, Экономика, ИРАН, США, Тегеран, Дональд Трамп, Масуд Пезешкиан, Али Хаменеи, МИД
Иран хочет диалога с США на равноправных позициях, заявил Пезешкиан
Президент Пезешкиан: Иран желает диалога с США на равноправных позициях
ТЕГЕРАН, 5 апр – ПРАЙМ. Иранская сторона желает диалога с Соединенными Штатами на равноправных позициях, заявил в субботу иранский президент Масуд Пезешкиан.
Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News пригрозил "невиданными ранее бомбардировками", если США и Иран не заключат соглашения.
"Исламская Республика Иран желает диалога (с Вашингтоном – ред.) с равноправной позиции. Не то что бы они (США – ред.), с одной стороны, угрожали Ирану, а с другой хотели бы вести переговоры. Если вы (США – ред.) хотите переговоров, какой смысл угрожать? Сегодня Вашингтон унижает не только Иран, но и весь мир, и такое поведение противоречит призыву к переговорам", - приводит иранское госагентство SNN слова Пезешкиана.
Еще в феврале Трамп заявил, что готов заключить сделку с Ираном вместо ведения военных действий против него. Трамп заявил, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать, призвав начать работу немедленно.
В начале марта Трамп заявил, что направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором оговорился, что предпочел бы заключить с Тегераном сделку по вопросу иранской ядерной программы. После президент США отметил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический, подчеркнув, что отдает предпочтение переговорам. Портал Axios со ссылкой на источники 19 марта сообщало, что Трамп в письме верховному лидеру Ирана Хаменеи установил срок в два месяца для заключения новой ядерной сделки.
Вечером 27 марта глава МИД Ирана сообщил об отправке через Оман ответа на письмо Трампа. По словам президента Ирана Масуда Пезешкиана, Тегеран в ответном письме Вашингтону отказал США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Трампа в мае 2018 года вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.