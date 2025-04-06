https://1prime.ru/20250406/iran-856425145.html

СМИ: Али Хаменеи привел ВС Ирана в состояние повышенной боеготовности

СМИ: Али Хаменеи привел ВС Ирана в состояние повышенной боеготовности - 06.04.2025, ПРАЙМ

СМИ: Али Хаменеи привел ВС Ирана в состояние повышенной боеготовности

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи принял решение привести вооружённые силы в состояние повышенной боеготовности, сообщает Reuters со ссылкой на... | 06.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-06T14:47+0300

2025-04-06T14:47+0300

2025-04-06T14:47+0300

иран

сша

дональд трамп

али хаменеи

масуд пезешкиан

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МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи принял решение привести вооружённые силы в состояние повышенной боеготовности, сообщает Reuters со ссылкой на неназванного высокопоставленного иранского чиновника. Президент США Дональд Трамп в начале марта заявил, что направил Али Хаменеи письмо, где заявил, что предпочел бы заключить с Ираном сделку по вопросу ядерной программы. Затем Трамп сообщил, что Вашингтон рассматривает два возможных пути решения иранского ядерного вопроса – военный или дипломатический. При этом президент США подчеркнул, что отдает предпочтение переговорам. Портал Axios со ссылкой на источники сообщал 19 марта, что Трамп в письме Хаменеи установил двухмесячный срок, чтобы заключить новую ядерную сделку. "Верховный лидер аятолла Али Хаменеи привёл вооружённые силы Ирана в состояние повышенной боевой готовности", - отмечается в сообщении. Также, как сообщает источник агентства, в Тегеране высказывают опасения, что для заключения сделки с Соединенных Штатах имеется всего около двух месяцев, так как, если переговоры затянутся, то Израиль может начать собственную атаку на Иран. Как считает чиновник, это может спровоцировать восстановление всех международных санкций в отношении Тегерана. В среду Daily Mail со ссылкой на источники в правительстве Израиля писала, что Соединенные Штаты совместно с Израилем готовятся ударить по Ирану с целью ликвидации угрозы, якобы исходящей от ядерной программы Тегерана. Как писало издание, сроки предполагаемой атаки еще не определены, хотя в публикации есть фраза "через несколько недель". При этом Трамп установил для Ирана крайний срок демонтажа ядерного потенциала, который, предположительно, истекает во второй половине мая. В феврале Трамп заявил, что готов заключить сделку с Тегераном вместо ведения военных действий против него. Трамп подчеркнул, что хотел бы заключить с Ираном "верифицированное" ядерное мирное соглашение, которое позволит Тегерану мирно развиваться и процветать, призвав начать работу немедленно. Глава МИД Ирана вечером 27 марта сообщил об отправке через Оман ответа на письмо Трампа. По словам президента Масуда Пезешкиана, в ответном письме Вашингтону Тегеран отказал в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто лишь при посредничестве третьих стран. В 2015 году Британия, ФРГ, КНР, РФ, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, предполающую снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Тегерана. Вашингон при предыдущем президентстве Трампа в мае 2018 года вышел из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановил санкции против Ирана. В ответ Тегеран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://1prime.ru/20250321/iran-855990938.html

иран

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иран, сша, дональд трамп, али хаменеи, масуд пезешкиан