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Энергетический кризис в Африке можно решить с развитием инфраструктуры - 06.04.2025, ПРАЙМ
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Энергетический кризис в Африке можно решить с развитием инфраструктуры
Энергетический кризис в Африке можно решить с развитием инфраструктуры - 06.04.2025, ПРАЙМ
Энергетический кризис в Африке можно решить с развитием инфраструктуры
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр - РИА Новости. Энергетический кризис в Африке, вызванный высокими ценами на нефть и бензин, можно решить с развитием энергетической... | 06.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-06T07:52+0300
2025-04-06T07:52+0300
энергетика
нефть
экономика
африка
нигерия
европа
нпз
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр - РИА Новости. Энергетический кризис в Африке, вызванный высокими ценами на нефть и бензин, можно решить с развитием энергетической инфраструктуры, заявил РИА Новости ЭнДжей Аюк, исполнительный председатель Африканской энергетической палаты. "Чтобы снизить цены на нефть и бензин, Африке нужно сделать две вещи: качать, качать и еще раз качать, и наращивать мощности переработки", - заявил собеседник агентства. По словам эксперта, сегодня Африке необходимо 17-20 миллиардов долларов, чтобы модернизировать свои НПЗ, которые находятся в плачевном состоянии, как и вся энергетическая инфраструктура. В Африке нет единой сети трубопроводов, которая бы связывала страны континента и обеспечивала поставки топлива населению, АЗС и предприятиям, что приводит к росту цен на топливо и энергетическому кризису в Африке. "Строительство НПЗ "Данготе" в Нигерии поможет решить часть этих проблем, но не все. Раньше мы отправляли сырую нефть в Европу, а затем завозили обратно готовые нефтепродукты. Теперь же нам нужно добывать, перерабатывать и строить энергомосты у себя — это удешевит топливо, создаст рабочие места и обеспечит стабильные поставки в регионы", - добавил Аюк. "Снижение цен — это не просто "повернуть кран". Нужно сократить логистические издержки, затраты на переработку и транспортировку — только тогда стоимость топлива реально упадет", - подытожил он. НПЗ Данготе — крупнейший в Африке нефтеперерабатывающий завод мощностью 650 тысяч баррелей нефти в сутки. Построенный в 2023 году в Нигерии предпринимателем Алико Данготе, комплекс должен полностью закрыть потребности страны в нефтепродуктах и прекратить зависимость от импорта бензина.
африка
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нефть, африка, нигерия, европа, нпз
Энергетика, Нефть, Экономика, АФРИКА, Нигерия, ЕВРОПА, НПЗ
07:52 06.04.2025
 
Энергетический кризис в Африке можно решить с развитием инфраструктуры

Эксперт Аюк: энергетический кризис в Африке можно решить с развитием инфраструктуры

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр - РИА Новости. Энергетический кризис в Африке, вызванный высокими ценами на нефть и бензин, можно решить с развитием энергетической инфраструктуры, заявил РИА Новости ЭнДжей Аюк, исполнительный председатель Африканской энергетической палаты.
"Чтобы снизить цены на нефть и бензин, Африке нужно сделать две вещи: качать, качать и еще раз качать, и наращивать мощности переработки", - заявил собеседник агентства.
По словам эксперта, сегодня Африке необходимо 17-20 миллиардов долларов, чтобы модернизировать свои НПЗ, которые находятся в плачевном состоянии, как и вся энергетическая инфраструктура. В Африке нет единой сети трубопроводов, которая бы связывала страны континента и обеспечивала поставки топлива населению, АЗС и предприятиям, что приводит к росту цен на топливо и энергетическому кризису в Африке.
"Строительство НПЗ "Данготе" в Нигерии поможет решить часть этих проблем, но не все. Раньше мы отправляли сырую нефть в Европу, а затем завозили обратно готовые нефтепродукты. Теперь же нам нужно добывать, перерабатывать и строить энергомосты у себя — это удешевит топливо, создаст рабочие места и обеспечит стабильные поставки в регионы", - добавил Аюк.
"Снижение цен — это не просто "повернуть кран". Нужно сократить логистические издержки, затраты на переработку и транспортировку — только тогда стоимость топлива реально упадет", - подытожил он.
НПЗ Данготе — крупнейший в Африке нефтеперерабатывающий завод мощностью 650 тысяч баррелей нефти в сутки. Построенный в 2023 году в Нигерии предпринимателем Алико Данготе, комплекс должен полностью закрыть потребности страны в нефтепродуктах и прекратить зависимость от импорта бензина.
 
ЭнергетикаЭкономикаНефтьАФРИКАНигерияЕВРОПАНПЗ
 
 
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