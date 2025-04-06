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Энергетический кризис в Африке можно решить с развитием инфраструктуры

Энергетический кризис в Африке можно решить с развитием инфраструктуры - 06.04.2025, ПРАЙМ

Энергетический кризис в Африке можно решить с развитием инфраструктуры

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр - РИА Новости. Энергетический кризис в Африке, вызванный высокими ценами на нефть и бензин, можно решить с развитием энергетической... | 06.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-06T07:52+0300

2025-04-06T07:52+0300

2025-04-06T07:52+0300

энергетика

нефть

экономика

африка

нигерия

европа

нпз

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 апр - РИА Новости. Энергетический кризис в Африке, вызванный высокими ценами на нефть и бензин, можно решить с развитием энергетической инфраструктуры, заявил РИА Новости ЭнДжей Аюк, исполнительный председатель Африканской энергетической палаты. "Чтобы снизить цены на нефть и бензин, Африке нужно сделать две вещи: качать, качать и еще раз качать, и наращивать мощности переработки", - заявил собеседник агентства. По словам эксперта, сегодня Африке необходимо 17-20 миллиардов долларов, чтобы модернизировать свои НПЗ, которые находятся в плачевном состоянии, как и вся энергетическая инфраструктура. В Африке нет единой сети трубопроводов, которая бы связывала страны континента и обеспечивала поставки топлива населению, АЗС и предприятиям, что приводит к росту цен на топливо и энергетическому кризису в Африке. "Строительство НПЗ "Данготе" в Нигерии поможет решить часть этих проблем, но не все. Раньше мы отправляли сырую нефть в Европу, а затем завозили обратно готовые нефтепродукты. Теперь же нам нужно добывать, перерабатывать и строить энергомосты у себя — это удешевит топливо, создаст рабочие места и обеспечит стабильные поставки в регионы", - добавил Аюк. "Снижение цен — это не просто "повернуть кран". Нужно сократить логистические издержки, затраты на переработку и транспортировку — только тогда стоимость топлива реально упадет", - подытожил он. НПЗ Данготе — крупнейший в Африке нефтеперерабатывающий завод мощностью 650 тысяч баррелей нефти в сутки. Построенный в 2023 году в Нигерии предпринимателем Алико Данготе, комплекс должен полностью закрыть потребности страны в нефтепродуктах и прекратить зависимость от импорта бензина.

африка

нигерия

европа

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нефть, африка, нигерия, европа, нпз