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Названы шесть простых советов для мытья авто на мойке самообслуживания - 06.04.2025, ПРАЙМ
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Названы шесть простых советов для мытья авто на мойке самообслуживания
Названы шесть простых советов для мытья авто на мойке самообслуживания - 06.04.2025, ПРАЙМ
Названы шесть простых советов для мытья авто на мойке самообслуживания
По информации портала "Тарантас Ньюс", автовладельцы всё чаще прибегают к услугам моек самообслуживания — так называемых "самомоек". Однако на практике... | 06.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-06T08:50+0300
2025-04-06T08:50+0300
авто
сервис
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МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. По информации портала "Тарантас Ньюс", автовладельцы всё чаще прибегают к услугам моек самообслуживания — так называемых "самомоек". Однако на практике результат не всегда соответствует ожиданиям: на кузове нередко остаются потёки, разводы и налёт. Чтобы этого избежать, портал делится полезными советами по эффективной мойке машины с помощью аппарата высокого давления.Во-первых, эксперты подчёркивают, что автошампунь следует наносить исключительно на сухой кузов. Как объясняет портал, если предварительно смывать грязь водой, шампунь просто не успеет вступить в химическую реакцию с загрязнениями — он будет стекать вместе с влагой, и эффективность чистки снизится.Во-вторых, пена должна наноситься снизу вверх, а не наоборот. Такой способ, как отмечает издание, позволяет грязи под пеной размягчаться и задерживать состав, стекая вниз, что увеличивает время контакта шампуня с загрязнениями и улучшает его работу.Третьим важным правилом считается правильная последовательность обработки кузова. Начинать следует с задней части автомобиля, а к капоту переходить в самом конце. Это нужно для того, чтобы капот успел остыть — горячая поверхность быстро высушивает шампунь, не дав ему очистить поверхность, что приводит к появлению стойких разводов, пишет "Тарантас Ньюс".Портал также рекомендует смывать пену снизу вверх. Поскольку нижняя часть кузова обычно самая грязная, начав движение струёй воды вверх, водитель дополнительно использует остатки моющего состава, которые помогут эффективнее очистить поверхность.Кроме того, для предотвращения разводов и пятен после мойки следует обязательно протереть автомобиль чистой и мягкой салфеткой. По мнению специалистов портала, просто пройтись по кузову замшей недостаточно, особенно если речь идёт о тёмных автомобилях.Наконец, при нанесении воска следует двигаться сверху вниз, делая прямые вертикальные или горизонтальные движения. Это, по информации "Тарантас Ньюс", поможет сформировать равномерный защитный слой, улучшая внешний вид автомобиля и обеспечивая его дополнительную защиту.
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авто, сервис
Авто, сервис
08:50 06.04.2025
 
Названы шесть простых советов для мытья авто на мойке самообслуживания

"Тарантас Ньюс": шесть простых правил помогут избежать разводов после мойки авто

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкДезинфекция автомобилей каршеринга "Яндекс.Драйв" в Москве
Дезинфекция автомобилей каршеринга Яндекс.Драйв в Москве - ПРАЙМ, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. По информации портала "Тарантас Ньюс", автовладельцы всё чаще прибегают к услугам моек самообслуживания — так называемых "самомоек". Однако на практике результат не всегда соответствует ожиданиям: на кузове нередко остаются потёки, разводы и налёт. Чтобы этого избежать, портал делится полезными советами по эффективной мойке машины с помощью аппарата высокого давления.
Во-первых, эксперты подчёркивают, что автошампунь следует наносить исключительно на сухой кузов. Как объясняет портал, если предварительно смывать грязь водой, шампунь просто не успеет вступить в химическую реакцию с загрязнениями — он будет стекать вместе с влагой, и эффективность чистки снизится.
Во-вторых, пена должна наноситься снизу вверх, а не наоборот. Такой способ, как отмечает издание, позволяет грязи под пеной размягчаться и задерживать состав, стекая вниз, что увеличивает время контакта шампуня с загрязнениями и улучшает его работу.
Третьим важным правилом считается правильная последовательность обработки кузова. Начинать следует с задней части автомобиля, а к капоту переходить в самом конце. Это нужно для того, чтобы капот успел остыть — горячая поверхность быстро высушивает шампунь, не дав ему очистить поверхность, что приводит к появлению стойких разводов, пишет "Тарантас Ньюс".
Портал также рекомендует смывать пену снизу вверх. Поскольку нижняя часть кузова обычно самая грязная, начав движение струёй воды вверх, водитель дополнительно использует остатки моющего состава, которые помогут эффективнее очистить поверхность.
Кроме того, для предотвращения разводов и пятен после мойки следует обязательно протереть автомобиль чистой и мягкой салфеткой. По мнению специалистов портала, просто пройтись по кузову замшей недостаточно, особенно если речь идёт о тёмных автомобилях.
Наконец, при нанесении воска следует двигаться сверху вниз, делая прямые вертикальные или горизонтальные движения. Это, по информации "Тарантас Ньюс", поможет сформировать равномерный защитный слой, улучшая внешний вид автомобиля и обеспечивая его дополнительную защиту.
%Автокредит - ПРАЙМ, 1920, 05.04.2025
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