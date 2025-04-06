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Вашингтон может поставить Киеву ультиматум, пишут СМИ
Вашингтон может поставить Киеву ультиматум, пишут СМИ - 06.04.2025, ПРАЙМ
Вашингтон может поставить Киеву ультиматум, пишут СМИ
Соединенные Штаты могут поставить Украину перед ультиматумом, который предусматривает либо мир на условиях РФ, либо полное лишение разведывательной и... | 06.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-06T21:34+0300
2025-04-06T21:34+0300
2025-04-06T21:37+0300
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МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Соединенные Штаты могут поставить Украину перед ультиматумом, который предусматривает либо мир на условиях РФ, либо полное лишение разведывательной и логистической поддержки со стороны Вашингтона, утверждает британская газета Daily Telegraph. По данным издания, вероятнее всего, Киев заставят подписать мирное соглашение, заключенное при посредничестве президента США Дональда Трампа и "продиктованное" президентом РФ Владимиром Путиным.В противном случае, уточняется в публикации, Украине предстоит "навсегда лишиться разведывательной и логистической поддержки США".Как отмечается, в Вашингтоне у американского президента имеются союзники в этом вопросе, они также рассматривают требование РФ о признании ее новых территорий как справедливое. Газета подчеркивает символизм прибытия в столицу США руководителя РФПИ Кирилла Дмитриева, визит которого произошел немногим позже перепалки Трампа с Владимиром Зеленским, по итогам которой главу киевского режима и украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом. Издание описывает это как "дипломатический переворот" для РФ, отмечая, что Дмитриев приехал туда, откуда "изгнали" Зеленского. Газета предполагает, что Трамп, похоже, рассматривает Украину "как полностью принадлежащее США дочернее предприятие".Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти РФ продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл специальной военной операции. Мир на Украине, отмечал президент РФ, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". Россия начала СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, РФ на протяжении 30 лет пыталась договориться с Североатлантическим альянсом о принципах безопасности в Европе, однако в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а НАТО тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав РФ. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство России не раз заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области были присоединены к России.
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украина, рф, сша, владимир путин, дональд трамп, кирилл дмитриев, рфпи, нато
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, РФ, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Кирилл Дмитриев, РФПИ, НАТО
Вашингтон может поставить Киеву ультиматум, пишут СМИ
Telegraph: США могут поставить Украине ультиматум - мир на условиях РФ или отказ в помощи
МОСКВА, 6 апр - ПРАЙМ. Соединенные Штаты могут поставить Украину перед ультиматумом, который предусматривает либо мир на условиях РФ, либо полное лишение разведывательной и логистической поддержки со стороны Вашингтона, утверждает британская газета Daily Telegraph.
По данным издания, вероятнее всего, Киев заставят подписать мирное соглашение, заключенное при посредничестве президента США Дональда Трампа и "продиктованное" президентом РФ Владимиром Путиным.
В противном случае, уточняется в публикации, Украине предстоит "навсегда лишиться разведывательной и логистической поддержки США".
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Как отмечается, в Вашингтоне у американского президента имеются союзники в этом вопросе, они также рассматривают требование РФ о признании ее новых территорий как справедливое.
Газета подчеркивает символизм прибытия в столицу США руководителя РФПИ Кирилла Дмитриева, визит которого произошел немногим позже перепалки Трампа с Владимиром Зеленским, по итогам которой главу киевского режима и украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом. Издание описывает это как "дипломатический переворот" для РФ, отмечая, что Дмитриев приехал туда, откуда "изгнали" Зеленского.
Газета предполагает, что Трамп, похоже, рассматривает Украину "как полностью принадлежащее США дочернее предприятие".
Путин в ходе совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти РФ продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл специальной военной операции. Мир на Украине, отмечал президент РФ, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
Россия начала СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, РФ на протяжении 30 лет пыталась договориться с Североатлантическим альянсом о принципах безопасности в Европе, однако в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а НАТО тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав РФ. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство России не раз заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области были присоединены к России.