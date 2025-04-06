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Во Владивостоке более 19 тысяч человек остались без света

Во Владивостоке более 19 тысяч человек остались без света - 06.04.2025, ПРАЙМ

Во Владивостоке более 19 тысяч человек остались без света

Специалисты устраняют энергоаварию, которая оставила без света более 19 тысяч жителей Владивостока, сообщает прокуратура Приморья. | 06.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-06T06:00+0300

2025-04-06T06:00+0300

2025-04-06T06:00+0300

энергетика

экономика

владивосток

приморье

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ВЛАДИВОСТОК, 6 апр - ПРАЙМ. Специалисты устраняют энергоаварию, которая оставила без света более 19 тысяч жителей Владивостока, сообщает прокуратура Приморья. "Утром 6 апреля... на подстанции "Загородная" произошла авария, из-за которой без электричества остались более 19 тысяч потребителей в более чем 100 домах Первомайского района во Владивостоке. Отключения коснулись домов по улицам 40 лет ВЛКСМ, Героев Хасана, Гризодубовой, Нестерова, Сафонова, Талалихина и Часовитина. Надзорное ведомство взяло под контроль проведение аварийно-восстановительных работ", - говорится в сообщении. Прокуратура проверит соблюдение законодательства при обслуживании сетей и расследование причин аварии. При наличии оснований будет принят комплекс мер реагирования, информирует надзорное ведомство.

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владивосток, приморье