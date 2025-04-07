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Российский рынок акций обновляет минимумы года вслед за обвалом нефти

Российский рынок акций обновляет минимумы года вслед за обвалом нефти - 07.04.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций обновляет минимумы года вслед за обвалом нефти

Российский рынок акций в начале недели обновляет минимумы текущего года вслед за обвалом рынка нефти, вызванным торговыми войнами после введения президентом США | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T09:31+0300

2025-04-07T09:31+0300

2025-04-07T09:31+0300

экономика

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российский рынок акций

нефть

пошлины

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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале недели обновляет минимумы текущего года вслед за обвалом рынка нефти, вызванным торговыми войнами после введения президентом США Дональдом Трампом товарных пошлин против многих стран, прокомментировали РИА Новости эксперты. Трамп на прошлой неделе подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, что усилило опасения по поводу экономики США и мировой торговли, это привело также к сильному падению мировых фондовых рынков. Опасения по поводу экономики влияют на ожидания по перспективам спроса на нефть. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 9.13 мск падал на 3,85%, до 2674,91 пункта, а ранее с утра он обновил минимум с 20 декабря 2024 года, упав до 2657,66 пункта. Стоимость июньского фьючерса на нефть марки Brent при этом теряет 2,7%, до 63,8 доллара за баррель, за прошлую неделю цена рухнула на 11%. С утра азиатские рынки акций падают на 5-12,6%, фьючерсы на биржевые индексы США теряют 2,8-4,7%. "Индекс Мосбиржи сейчас падает вслед за обвальным падением цен на нефть. Вместе с тем, что рубль до сих пор крепкий относительно доллара, который находится на отметках значительно ниже тех, что заложены в бюджет - это создает давление на котировки сырьевых компаний, доля которых в индексе велика, и они тянут за собой и весь рынок. После нескольких торговых сессий отвесного падения сегодня можем увидеть технический отскок, хорошие шансы будут, если рубль начнет слабеть", - говорит Иван Ефанов из компании "Цифра брокер". Текущая ситуация на рынках напрямую связана с эскалацией торговых конфликтов после введения пошлин Трампом, считает Владислав Антонов из компании BitRiver. Это спровоцировало обвал рисковых активов, включая нефть, что сильно ударило по российским акциям экспортных компаний, добавляет он. "Российский рынок акций, уже потерявший почти 7% с начала года, оказался в зоне сильнейшего давления из-за глобальной паники. Индекс Мосбиржи приближается к критической поддержке 2650 пунктов, и, если она не удержит падение, следующей целью станет зона 2400-2450. Дальнейшая динамика на мировых рынках будет зависеть от данных по инфляции в США и решений ФРС, но пока условия для восстановления выглядят слабыми", - резюмирует Антонов.

https://1prime.ru/20250407/aktsii-856433262.html

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рынки, мосбиржа, сша, дональд трамп, российский рынок акций, нефть, пошлины