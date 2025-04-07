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Audi приостановила поставку автомобилей в США

Audi приостановила поставку автомобилей в США - 07.04.2025, ПРАЙМ

Audi приостановила поставку автомобилей в США

Немецкий автопроизводитель Audi приостанавливает поставку автомобилей в США на фоне введения американских пошлин, сообщило издание Spiegel со ссылкой на... | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T16:09+0300

2025-04-07T16:09+0300

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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Немецкий автопроизводитель Audi приостанавливает поставку автомобилей в США на фоне введения американских пошлин, сообщило издание Spiegel со ссылкой на представительницу компании. "Все автомобили, которые прибыли в США после 2 апреля, пока должны быть удержаны и не будут передаваться дилерам", - пишет Spiegel. Автопроизводитель уведомил дилеров, что они должны сконцентрироваться на том, чтобы сократить свои складские запасы. В настоящее время Audi имеет в запасе более чем 37 тысяч автомобилей в США, которые не будут затронуты новыми пошлинами и, следовательно, могут быть проданы, сообщила пресс-секретарь Audi. По её словам, этого хватит примерно на два месяца. Как поясняет издание, у Audi нет собственного производства в США, все автомобили приходится импортировать. Бестселлер в США Audi Q5 производится на заводе в Мексике, остальные автомобили - на заводах в Германии, Венгрии и Словакии. Ранее СМИ сообщали, что концерн Volkswagen предупредил своих дилеров в США о намерении добавить расходы на новые американские пошлины к стоимости своих автомобилей. Кроме того, сообщалось о временной приостановке поставок автомобилей из Мексики по железной дороге и задержке в порту автомобилей, отправленных из Европы. Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ о введении с 3 апреля 25-процентных пошлин на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей, заявив, что такая мера необходима для защиты национальной безопасности.

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бизнес, сша, мексика, москва, дональд трамп, audi, spiegel, volkswagen