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Стало известно, какие иномарки официально придут в Россию

Стало известно, какие иномарки официально придут в Россию - 07.04.2025, ПРАЙМ

Стало известно, какие иномарки официально придут в Россию

На фоне обсуждений между Россией и США вновь активизировались разговоры о вероятном возвращении иностранных автопроизводителей на российский рынок. | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T13:15+0300

2025-04-07T13:15+0300

2025-04-07T13:15+0300

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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. На фоне обсуждений между Россией и США вновь активизировались разговоры о вероятном возвращении иностранных автопроизводителей на российский рынок.Как отмечает агентство "Автостат", аналитики считают, что наиболее реалистичным сценарием выглядит возможное возвращение южнокорейских марок Hyundai и Kia, а также японской Toyota. При этом глава французского автопроизводителя Renault Лука де Мео также допустил такую вероятность.Такие ожидания уже оказывают заметное влияние на поведение потребителей: по словам генерального директора агентства "Автостат" Сергея Целикова, многие потенциальные покупатели берут паузу в принятии решения о покупке, рассчитывая на возобновление официальных поставок автомобилей иностранных брендов.В дилерских кругах настроены более сдержанно: даже при оптимистичном сценарии, по их словам, возвращение западных брендов потребует нескольких лет. Отсутствие локального производства, по их мнению, может привести к значительному росту цен на автомобили за счёт увеличения утилизационного сбора.В то же время, отмечает агентство, на российском рынке появляется всё больше новых брендов, и речь идёт не только о китайских производителях. Так, под маркой KGM из Южной Кореи скрывается хорошо знакомый российским покупателям бренд SsangYong. Компания уже представила четыре модели и рассматривает возможность организации производства на калининградском заводе "Автотор".По версии "Автостата", компактный кроссовер KGM Tivoli планирует составить конкуренцию китайским моделям Chery Tiggo 4 и Belgee X50, а модель KGM Korando — стать альтернативой Haval Jolion.

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россия, авто, hyundai, kia, toyota, renault, продажа автомобилей