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Водитель задержанного в Белоруссии микроавтобуса не знал о грузе

Водитель задержанного в Белоруссии микроавтобуса не знал о грузе - 07.04.2025, ПРАЙМ

Водитель задержанного в Белоруссии микроавтобуса не знал о грузе

Водитель задержанного в Белоруссии микроавтобуса со взрывчаткой Евгений Манько заявил, что занимается перевозками автомобилей из Европы в Россию и Белоруссию и... | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T00:25+0300

2025-04-07T00:25+0300

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МИНСК, 6 апр – ПРАЙМ. Водитель задержанного в Белоруссии микроавтобуса со взрывчаткой Евгений Манько заявил, что занимается перевозками автомобилей из Европы в Россию и Белоруссию и не знал о содержимом машины, которую должен был доставить в РФ. Ранее в воскресенье государственный таможенный комитет Белоруссии сообщил, что пресечен ввоз на территорию ЕАЭС крупнейшей в истории республики партии взрывчатки: 580 килограммов особо мощного взрывчатого вещества иностранного производства, предположительно, США, пытался провезти через белорусско-польскую границу и далее транспортировать в Россию 41-летний водитель. Он задержан, ему грозит до 10 лет лишения свободы, возбуждено уголовное дело. Экспертиза показала, что обнаруженное вещество - мощное бризантное взрывчатое вещество пентаэритриттетранитрат. "Ужасно. Мной воспользовались, даже ни на секунду не задумываясь о том, что произойдет со мной и моей семьей, кем-то еще… Это сфера моей профессиональной деятельности – я как юрлицо занимаюсь перевозками автомобилей из Европы и Россию и Беларусь", - рассказал мужчина в сюжете телеканала "Беларусь 1". По его словам, заказ передал его знакомый из Эстонии Роман, с которым задержанный работал и ранее, от некоего Ивана, который занимался переделкой микроавтобуса. В эфире телеканала уточнили, что микроавтобус на молдавских номерах, который следовал из Литвы через польско-белорусскую границу в Россию, был задержан 2 апреля. Автомобиль был профессионально переварен для сокрытия взрывчатки. Военнослужащий специального саперного подразделения внутренних войск МВД Белоруссии заявил в эфире телеканала, что задержанный автомобиль мог как использоваться для перевозки взрывчатки из точки А в точку Б для последующего разделения взрывчатки и производства большого числа взрывных устройств, так и использоваться непосредственно для совершения крупного теракта. Он добавил, что задержанная взрывчатая смесь более характерна для западных государств. Российский эксперт в области минно-подрывного дела Владимир Грубник рассказал телеканалу, что тот факт, что обнаружено такое количество пластифицированного взрывчатого вещества, говорит о его производстве "серьезным заводским способом". Он заявил, что этим занимаются в странах НАТО. По словам эксперта, вещество на 30% эффективнее тротила. Он добавил, что обнаруженного количества хватит для подрыва крупного объекта – моста, дамбы, торгового центра, многоквартирного здания. Автор сюжета телеканала делает вывод, что инцидент имеет "почерк украинский с западным налетом".

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, общество , белоруссия, европа, минск, еаэс, мвд, нато