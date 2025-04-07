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В России официально начнут продажи Honda CR-V

В России официально начнут продажи Honda CR-V - 07.04.2025, ПРАЙМ

В России официально начнут продажи Honda CR-V

Компания "Мотор-Плейс", официальный дистрибьютор автомобилей и продукции Honda в России, намерена начать официальные поставки в страну нового поколения... | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T09:05+0300

2025-04-07T09:05+0300

2025-04-07T09:05+0300

honda

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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Компания "Мотор-Плейс", официальный дистрибьютор автомобилей и продукции Honda в России, намерена начать официальные поставки в страну нового поколения кроссовера Honda CR-V в комплектации Premium. Как сообщает портал "Автоновости дня" со ссылкой на пресс-службу компании, рекомендованная розничная цена модели составит 5, 9 миллиона рублей.Отмечается, что все автомобили будут поставляться в Россию по официальным каналам, с полным пакетом документации: сертификацией, пройденными краш-тестами и уплатой всех обязательных налогов, пошлин и сборов, включая коммерческий утилизационный сбор. Также "Мотор-Плейс" предоставит на данные автомобили фирменную гарантию, однако сроки пока не уточняются, отметил "Автоновости дня".Модель Honda CR-V Premium оснащена 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 193 л.с., который работает в паре с интеллектуальной системой полного привода Real-Time AWD и бесступенчатым вариатором G‑Design Shift CVT. По информации портала, ресурс двигателя при надлежащем обслуживании составляет до 250 000 километров. Средний расход топлива на 100 км пути – около 8,2 литра при использовании бензина марки АИ-92.Согласно данным "Автоновости дня", комплектация Premium включает в себя широкий набор опций: двухзонный климат-контроль, камеру кругового обзора на 360°, систему "старт-стоп", бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя и возможностью его дистанционного пуска, электропривод двери багажника, панорамную крышу, а также целый комплекс систем активной безопасности. Среди них — адаптивный круиз-контроль, система предотвращения столкновений и удержания автомобиля в полосе движения.

https://1prime.ru/20250406/moyka-856421401.html

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honda, бизнес, авто, продажа автомобилей