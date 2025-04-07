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В Грузии обвинили "глубинное государство" в эскалации конфликта на Украине
В Грузии обвинили "глубинное государство" в эскалации конфликта на Украине - 07.04.2025, ПРАЙМ
В Грузии обвинили "глубинное государство" в эскалации конфликта на Украине
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что "глубинное государство" поручило европейским структурам продолжить военный конфликт на Украине. | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T22:03+0300
2025-04-07T22:03+0300
2025-04-07T22:03+0300
спецоперация на украине
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глубинное государство
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ТБИЛИСИ, 7 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что "глубинное государство" поручило европейским структурам продолжить военный конфликт на Украине. "Глубинное государство" поручило европейским структурам продлить войну на Украине. Ранее американские структуры также были вовлечены в этот процесс. Теперь "глубинное государство" поручило исключительно европейским структурам продлить войну на Украине. То же самое происходит и с финансированием организаций. Американские фонды больше не финансируют антигосударственные процессы, в том числе и в нашей стране, и это бремя легло на плечи европейских структур, что очень прискорбно", - заявил Кобахидзе журналистам. По его словам, грузинская сторона будет отстаивать национальные интересы, важнейшим из которых является "не допустить того, что произошло на Украине".
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грузия, глубинное государство, конфликт на украине, продолжение
Спецоперация на Украине, ГРУЗИЯ, глубинное государство, Конфликт на Украине, Продолжение
В Грузии обвинили "глубинное государство" в эскалации конфликта на Украине
В Грузии обвинили "глубинное государство" в продолжении конфликта на Украине
ТБИЛИСИ, 7 апр - ПРАЙМ. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что "глубинное государство" поручило европейским структурам продолжить военный конфликт на Украине.
"Глубинное государство" поручило европейским структурам продлить войну на Украине. Ранее американские структуры также были вовлечены в этот процесс. Теперь "глубинное государство" поручило исключительно европейским структурам продлить войну на Украине. То же самое происходит и с финансированием организаций. Американские фонды больше не финансируют антигосударственные процессы, в том числе и в нашей стране, и это бремя легло на плечи европейских структур, что очень прискорбно", - заявил Кобахидзе журналистам.
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По его словам, грузинская сторона будет отстаивать национальные интересы, важнейшим из которых является "не допустить того, что произошло на Украине".