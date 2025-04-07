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Мировые цены на нефть падают более чем на 2% в понедельник
Мировые цены на нефть падают более чем на 2% в понедельник - 07.04.2025, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть падают более чем на 2% в понедельник
Мировые цены на нефть в понедельник утром падают более чем на 2% на сохранении опасений вокруг состояния экономики США, рынки также продолжают оценивать... | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T08:34+0300
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром падают более чем на 2% на сохранении опасений вокруг состояния экономики США, рынки также продолжают оценивать информацию о выходе из ряда ограничений в части объемов добычи ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитиков. По состоянию на 8.23 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 2,15% - до 64,14 доллара за баррель, показатель достигал в ходе торгов ниже 64 долларов за баррель с впервые с 14 апреля 2021 года. Майские фьючерсы на WTI дешевели на 2,18%, до 60,61 доллара. "Понижающее давление рисков сохраняется из-за увеличения возможности возникновения рецессии в США, а также из-за того, что предложение со стороны стран ОПЕК+ может вырасти больше, чем ожидается", - цитирует агентство Блумберг аналитиков Goldman Sachs Group, включая Даана Струйвена (Daan Struyven). Нефтяные котировки продолжают падение на фоне "медвежьих" факторов. В четверг восемь стран ОПЕК+ с "добровольными" (дополнительными к имеющимся квотам) ограничениями нефтедобычи - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - договорились ускорить выход из ряда ограничений: с мая они будут добывать на 411 тысяч баррелей в сутки больше, тогда как раньше такой рост планировался за три месяца. Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, что усилило опасения по поводу экономики США и мировой торговли, это привело также к падению фондовых рынков. Опасения по поводу экономики влияют на ожидания по перспективам спроса на нефть.
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нефть, рынки, опек, brent, сша, саудовская аравия
Экономика, Нефть, Рынки, ОПЕК, BRENT, США, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
Мировые цены на нефть падают более чем на 2% в понедельник
Мировые цены на нефть падают, цена марки Brent опустилась ниже 64 долларов за баррель
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром падают более чем на 2% на сохранении опасений вокруг состояния экономики США, рынки также продолжают оценивать информацию о выходе из ряда ограничений в части объемов добычи ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитиков.
По состоянию на 8.23 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 2,15% - до 64,14 доллара за баррель, показатель достигал в ходе торгов ниже 64 долларов за баррель с впервые с 14 апреля 2021 года. Майские фьючерсы на WTI дешевели на 2,18%, до 60,61 доллара.
"Понижающее давление рисков сохраняется из-за увеличения возможности возникновения рецессии в США, а также из-за того, что предложение со стороны стран ОПЕК+ может вырасти больше, чем ожидается", - цитирует агентство Блумберг аналитиков Goldman Sachs Group, включая Даана Струйвена (Daan Struyven).
Нефтяные котировки продолжают падение на фоне "медвежьих" факторов. В четверг восемь стран ОПЕК+ с "добровольными" (дополнительными к имеющимся квотам) ограничениями нефтедобычи - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - договорились ускорить выход из ряда ограничений: с мая они будут добывать на 411 тысяч баррелей в сутки больше, тогда как раньше такой рост планировался за три месяца.
Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, что усилило опасения по поводу экономики США и мировой торговли, это привело также к падению фондовых рынков. Опасения по поводу экономики влияют на ожидания по перспективам спроса на нефть.
В ОПЕК+ не дали рекомендаций менять параметры соглашения