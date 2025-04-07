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Saudi Aramco понизила цены на нефть для Азии на май
Saudi Aramco понизила цены на нефть для Азии на май - 07.04.2025, ПРАЙМ
Saudi Aramco понизила цены на нефть для Азии на май
Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco понизила отпускные цены на нефть на май для покупателей из Азии до минимального за четыре месяца... | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T08:50+0300
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco понизила отпускные цены на нефть на май для покупателей из Азии до минимального за четыре месяца значения, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на компанию. "Крупнейший экспортер нефти - Саудовская Аравия, в воскресенье понизил цены на нефть для покупателей в Азии в мае до самого низкого за четыре месяца уровня после недавнего неожиданного решения нефтяной группы ОПЕК+ ускорить рост добычи нефти", - пишет агентство. Так, стоимость марки Arab Light для покупателей из Азии снижена на 2,3 доллара, теперь она на 1,2 доллара за баррель превышает цену корзины сортов Oman/Dubai. Кроме того, цены на остальные сорта для региона были также понижены на 2,3 доллара, говорится в материале. При этом Saudi Aramco понизила стоимость всех сортов нефти на 0,2 доллара для покупателей из США, Так, цена на май на Arab Light опустилась, и премия теперь составляет 3,6 доллара по отношению к ASCI. Для северо-западной части Европы и Средиземноморья цены на Arab Light, как и на другие марки нефти, были снижены на 0,5 доллара. В четверг восемь стран ОПЕК+ с "добровольными" (дополнительными к имеющимся квотам) ограничениями нефтедобычи - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - договорились ускорить выход из ряда ограничений: с мая они будут добывать на 411 тысяч баррелей в сутки больше, тогда как раньше такой рост планировался за три месяца. Saudi Aramco - национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки.
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Экономика, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Saudi Aramco, ОПЕК, Нефть, АЗИЯ, цены
Saudi Aramco понизила цены на нефть для Азии на май
Reuters: Saudi Aramco понизила отпускные цены на нефть на май для покупателей из Азии
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco понизила отпускные цены на нефть на май для покупателей из Азии до минимального за четыре месяца значения, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на компанию.
"Крупнейший экспортер нефти - Саудовская Аравия, в воскресенье понизил цены на нефть для покупателей в Азии в мае до самого низкого за четыре месяца уровня после недавнего неожиданного решения нефтяной группы ОПЕК+ ускорить рост добычи нефти", - пишет агентство.
Так, стоимость марки Arab Light для покупателей из Азии снижена на 2,3 доллара, теперь она на 1,2 доллара за баррель превышает цену корзины сортов Oman/Dubai. Кроме того, цены на остальные сорта для региона были также понижены на 2,3 доллара, говорится в материале.
При этом Saudi Aramco понизила стоимость всех сортов нефти на 0,2 доллара для покупателей из США, Так, цена на май на Arab Light опустилась, и премия теперь составляет 3,6 доллара по отношению к ASCI.
Для северо-западной части Европы и Средиземноморья цены на Arab Light, как и на другие марки нефти, были снижены на 0,5 доллара.
В четверг восемь стран ОПЕК+ с "добровольными" (дополнительными к имеющимся квотам) ограничениями нефтедобычи - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - договорились ускорить выход из ряда ограничений: с мая они будут добывать на 411 тысяч баррелей в сутки больше, тогда как раньше такой рост планировался за три месяца.
Saudi Aramco - национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки.
Мировые цены на нефть падают более чем на 2% в понедельник