https://1prime.ru/20250407/neft-856444009.html
Мировые цены на нефть снижаются в понедельник на 2% на фоне ряда факторов
Мировые цены на нефть снижаются в понедельник на 2% на фоне ряда факторов - 07.04.2025, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть снижаются в понедельник на 2% на фоне ряда факторов
Мировые цены на нефть в понедельник днем снижаются на 2% на фоне ожиданий по сделке ОПЕК+, снижения цен на нефть Saudi Aramco и опасений по экономике,... | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T14:47+0300
2025-04-07T14:47+0300
2025-04-07T14:47+0300
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем снижаются на 2% на фоне ожиданий по сделке ОПЕК+, снижения цен на нефть Saudi Aramco и опасений по экономике, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.35 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 2,13% - до 64,18 доллара за баррель, майские фьючерсы на WTI дешевели на 2,26%, до 60,59 доллара. В ходе торгов падение цен достигало 4%, цена барреля нефти марки Brent впервые с апреля 2021 года опускалась ниже 63 долларов, но ближе к открытию бирж США падение несколько стабилизировалось. Инвесторы обратили внимание на то, что нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco понизила отпускные цены на нефть на май для покупателей из Азии до минимального за четыре месяца значения. Трейдеры также продолжают оценивать перспективы добычи ОПЕК+. В четверг восемь стран ОПЕК+ с "добровольными" (дополнительными к имеющимся квотам) ограничениями нефтедобычи - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - договорились ускорить выход из ряда ограничений: с мая они будут добывать на 411 тысяч баррелей в сутки больше, тогда как раньше такой рост планировался за три месяца. Тем временем на рынках наблюдается масштабный уход от риска, который привел к падению фондовых индексов. Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. В ответ Госсовет КНР 5 апреля сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Постановление вступает в силу 10 апреля. Рынки опасаются, что торговая война может повлиять на мировую экономику и торговлю, а это может отразиться на спросе и ценах на нефть. "Основная тема - это страх перед ослаблением спроса и ростом предложения. Эскалация торговой войны усилила опасения по поводу возможной глобальной рецессии, что приведет к ослаблению спроса, усугубленному неожиданно большим повышением добычи ОПЕК+", - прокомментировал агентству Блумберг сырьевой аналитик SEB AB Оле Хвальбю (Ole Hvalbye).
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нефть, рынки, сша, саудовская аравия, опек, saudi aramco
Экономика, Нефть, Рынки, США, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ОПЕК, Saudi Aramco
Мировые цены на нефть снижаются в понедельник на 2% на фоне ряда факторов
Нефть дешевеет на фоне различных опасений по экономике
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем снижаются на 2% на фоне ожиданий по сделке ОПЕК+, снижения цен на нефть Saudi Aramco и опасений по экономике, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.35 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 2,13% - до 64,18 доллара за баррель, майские фьючерсы на WTI дешевели на 2,26%, до 60,59 доллара. В ходе торгов падение цен достигало 4%, цена барреля нефти марки Brent впервые с апреля 2021 года опускалась ниже 63 долларов, но ближе к открытию бирж США падение несколько стабилизировалось.
Инвесторы обратили внимание на то, что нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco понизила отпускные цены на нефть на май для покупателей из Азии до минимального за четыре месяца значения.
Трейдеры также продолжают оценивать перспективы добычи ОПЕК+. В четверг восемь стран ОПЕК+ с "добровольными" (дополнительными к имеющимся квотам) ограничениями нефтедобычи - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - договорились ускорить выход из ряда ограничений: с мая они будут добывать на 411 тысяч баррелей в сутки больше, тогда как раньше такой рост планировался за три месяца.
Тем временем на рынках наблюдается масштабный уход от риска, который привел к падению фондовых индексов. Президент США Дональд Трамп на прошлой неделе подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. В ответ Госсовет КНР 5 апреля сообщил о введении дополнительных пошлин в размере 34% на все товары из США. Постановление вступает в силу 10 апреля. Рынки опасаются, что торговая война может повлиять на мировую экономику и торговлю, а это может отразиться на спросе и ценах на нефть.
"Основная тема - это страх перед ослаблением спроса и ростом предложения. Эскалация торговой войны усилила опасения по поводу возможной глобальной рецессии, что приведет к ослаблению спроса, усугубленному неожиданно большим повышением добычи ОПЕК+", - прокомментировал агентству Блумберг сырьевой аналитик SEB AB Оле Хвальбю (Ole Hvalbye).
Мировые цены на нефть теряют больше 4% в понедельник