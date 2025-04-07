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Цены на нефть пошли вниз после заявления Трампа о новых пошлинах против КНР

Цены на нефть пошли вниз после заявления Трампа о новых пошлинах против КНР - 07.04.2025, ПРАЙМ

Цены на нефть пошли вниз после заявления Трампа о новых пошлинах против КНР

Мировые цены на нефть в понедельник вечером снижаются на 2% после заявления президента США Дональда Трампа о возможности введения дополнительных пошлин в... | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T18:54+0300

2025-04-07T18:54+0300

2025-04-07T18:54+0300

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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером снижаются на 2% после заявления президента США Дональда Трампа о возможности введения дополнительных пошлин в отношении Китая, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.37 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 2,03% - до 64,25 доллара за баррель, майские фьючерсы на WTI дешевели на 2,15%, до 60,66 доллара. Трамп пообещал дополнительные пошлины в 50% к уже объявленным на товары из Китая, если Пекин не откажется от ответных мер. Он также заявил, что не будет вести переговоры с КНР, если Пекин не откажется от дополнительных пошлин на товары из США. В то же время Трамп заявил, что переговоры со странами, изъявившими желание заключить сделки по пошлинам, начнутся немедленно. Цены на нефть ранее в понедельник переходили к резкому росту после того, как в СМИ появились сообщения со ссылкой на якобы заявление директора Национального экономического совета Белого дома Кевина Хассетта в интервью телеканалу CNBC о том, что Трамп рассматривает возможность объявления 90-дневной паузы в применении новых импортных пошлин. Однако пресс-служба Белого дома опровергла эти публикации, и котировки вновь ушли вниз.

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торги, нефть, цены