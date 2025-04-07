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В Харьковской области поразили элитное подразделение ВСУ
В Харьковской области поразили элитное подразделение ВСУ - 07.04.2025, ПРАЙМ
В Харьковской области поразили элитное подразделение ВСУ
Элитное подразделение ВСУ вместе с десятью единицами техники поражено ударом в городе Изюм Харьковской области в воскресенье, сообщил РИА Новости координатор... | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T00:01+0300
2025-04-07T00:01+0300
2025-04-07T00:01+0300
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ДОНЕЦК, 6 апр - ПРАЙМ. Элитное подразделение ВСУ вместе с десятью единицами техники поражено ударом в городе Изюм Харьковской области в воскресенье, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"Прилеты в Изюм... И опять по свежей группе каких-то элитных укропов. Штук 10 техники и штук 50 личного состава", - заявил собеседник агентства.
Изюм - третий по величине город Харьковской области. По данным на 2022 год, население Изюма составляло почти 45 тысяч человек.
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общество , промышленность, харьковская область, донецк, всу
Общество , Экономика, Промышленность, Харьковская область, Донецк, ВСУ
В Харьковской области поразили элитное подразделение ВСУ
В Харьковской области уничтожили элитное подразделение ВСУ с десятью единицами техники
ДОНЕЦК, 6 апр - ПРАЙМ. Элитное подразделение ВСУ вместе с десятью единицами техники поражено ударом в городе Изюм Харьковской области в воскресенье, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"Прилеты в Изюм... И опять по свежей группе каких-то элитных укропов. Штук 10 техники и штук 50 личного состава", - заявил собеседник агентства.
Изюм - третий по величине город Харьковской области. По данным на 2022 год, население Изюма составляло почти 45 тысяч человек.