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В Харьковской области поразили элитное подразделение ВСУ

В Харьковской области поразили элитное подразделение ВСУ - 07.04.2025, ПРАЙМ

В Харьковской области поразили элитное подразделение ВСУ

Элитное подразделение ВСУ вместе с десятью единицами техники поражено ударом в городе Изюм Харьковской области в воскресенье, сообщил РИА Новости координатор... | 07.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-07T00:01+0300

2025-04-07T00:01+0300

2025-04-07T00:01+0300

общество

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ДОНЕЦК, 6 апр - ПРАЙМ. Элитное подразделение ВСУ вместе с десятью единицами техники поражено ударом в городе Изюм Харьковской области в воскресенье, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Прилеты в Изюм... И опять по свежей группе каких-то элитных укропов. Штук 10 техники и штук 50 личного состава", - заявил собеседник агентства. Изюм - третий по величине город Харьковской области. По данным на 2022 год, население Изюма составляло почти 45 тысяч человек.

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общество , промышленность, харьковская область, донецк, всу