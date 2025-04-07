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Ульянов прокомментировал неучастие ЕС в переговорах по Украине
Ульянов прокомментировал неучастие ЕС в переговорах по Украине - 07.04.2025, ПРАЙМ
Ульянов прокомментировал неучастие ЕС в переговорах по Украине
Неучастие Евросоюза в переговорном процессе по урегулированию украинского конфликта является естественным и неизбежным, считает российский постпред при... | 07.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-07T01:25+0300
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2025-04-07T01:25+0300
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МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Неучастие Евросоюза в переговорном процессе по урегулированию украинского конфликта является естественным и неизбежным, считает российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Европейские чиновники расстроены тем, что они не вовлечены в дипломатический процесс по Украине. Но это абсолютно естественно и неизбежно. Европейский союз сделал все возможное, чтобы его воспринимали как субъект, который ненавидит идею мира на Украине, если эта идея отличается от видения ЕС", - написал Ульянов в своем Telegram-канале.
Ранее спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог, комментируя возможность включения Европы в обсуждение, заявлял, что США не хотят, чтобы в переговорах по украинскому урегулированию участвовала большая группа сторон.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".
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Ульянов прокомментировал неучастие ЕС в переговорах по Украине
Постпред Ульянов: неучастие ЕС в переговорах по Украине естественно и неизбежно
МОСКВА, 7 апр - ПРАЙМ. Неучастие Евросоюза в переговорном процессе по урегулированию украинского конфликта является естественным и неизбежным, считает российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Европейские чиновники расстроены тем, что они не вовлечены в дипломатический процесс по Украине. Но это абсолютно естественно и неизбежно. Европейский союз сделал все возможное, чтобы его воспринимали как субъект, который ненавидит идею мира на Украине, если эта идея отличается от видения ЕС", - написал Ульянов в своем Telegram-канале.
Ранее спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог, комментируя возможность включения Европы в обсуждение, заявлял, что США не хотят, чтобы в переговорах по украинскому урегулированию участвовала большая группа сторон.
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".