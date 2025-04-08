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Отели Анапы начали снижать цены на лето, заявили в АТОР

Отели Анапы начали снижать цены на лето, заявили в АТОР - 08.04.2025, ПРАЙМ

Отели Анапы начали снижать цены на лето, заявили в АТОР

Среднесуточные тарифы в отелях Анапы на летние месяцы начали снижаться, больше всего падают в цене бюджетные объекты без бассейнов, максимальные скидки... | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T12:24+0300

2025-04-08T12:24+0300

2025-04-08T12:24+0300

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Среднесуточные тарифы в отелях Анапы на летние месяцы начали снижаться, больше всего падают в цене бюджетные объекты без бассейнов, максимальные скидки зафиксированы на июнь, а вот в бархатный сезон на курорте ждут всплеска спроса, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "К середине марта по сравнению с февралем наибольшее снижение среднесуточного тарифа зафиксировано в отелях Анапы уровня две звезды (цены учитывали питание). В среднем цены на лето и бархатный сезон в этом сегменте снизились на 13,8% (-18,5% на июнь, -14,9% на июль, -12,6% на август и -9,1% на сентябрь)", - сообщили в ассоциации со ссылкой на данные аналитической компании Butler Hospitality. Сообщается, что в трехзвездочных отелях, которых больше всего в Анапе, снижение среднесуточных тарифов с питанием "полный пансион" или "все включено" на лето к середине марта не столь выражено. "Наибольшее снижение зафиксировано на июнь: -4,9%. В июле среднесуточные тарифы почти не уменьшились (-0,1%), в августе видно снижение до -2,5%", - уточнили в ассоциации. "Динамику небольшого снижения цен на июнь и август и "расчета на бархатный сезон" видим у более высокой категории отелей Анапы – "четыре звезды". Все эти отели располагают хорошей инфраструктурой и открытыми бассейнами на территории (часто подогреваемыми), наиболее часто работают с питанием "полный пансион", "все включено" или "ультра все включено", - добавили в АТОР. В ассоциации уточнили, что максимальное снижение среднесуточного тарифа в четырехзвездочных отелях зафиксировано для июня - на 3,3%. "В июле нет снижения или роста, в августе снижение составляет -1,4%. Одновременно к середине марта в этом сегменте среднесуточные тарифы на проживание в сентябре выросли – на 17,3%", - говорится в сообщении. Такая динамика, по информации АТОР, говорит о том, что "либо отельеры Анапы уже видят существенный рост спроса на сентябрь и цены динамически повышаются, либо они рассчитывают на такой отложенный спрос и стремятся компенсировать летние скидки повышенными тарифами в сентябре".

https://1prime.ru/20250327/putin-856174424.html

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бизнес, туризм, анапа, атор