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В России выставили на продажу ВАЗ-2105 для КГБ

В России выставили на продажу ВАЗ-2105 для КГБ - 08.04.2025, ПРАЙМ

В России выставили на продажу ВАЗ-2105 для КГБ

В России выставили на продажу за четыре миллиона рублей ВАЗ-2105, известный как "догонялка", передает "Российская газета". | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T09:31+0300

2025-04-08T09:31+0300

2025-04-08T09:31+0300

общество

авто

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. В России выставили на продажу за четыре миллиона рублей ВАЗ-2105, известный как "догонялка", передает "Российская газета".Модель ВАЗ-21059 была создана в 1986 году в Тольятти с роторным двигателем, чтобы полицейские могли быстрее догонять преступников. Автомобиль выпускался небольшими партиями и не продавался в открытую.В описании объявления указано, что предлагаемый автомобиль был выпущен в 1995 году и имеет пробег всего 2 000 километров. Кузов автомобиля в идеальном состоянии. Автомобиль оснащен оригинальным роторным двигателем мощностью 140 лошадиных сил, который работает с пятиступенчатой механической коробкой передач.

https://1prime.ru/20250407/moskvich-856442944.html

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общество , авто