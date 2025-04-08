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В России выставили на продажу ВАЗ-2105 для КГБ - 08.04.2025, ПРАЙМ
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В России выставили на продажу ВАЗ-2105 для КГБ
В России выставили на продажу ВАЗ-2105 для КГБ - 08.04.2025, ПРАЙМ
В России выставили на продажу ВАЗ-2105 для КГБ
В России выставили на продажу за четыре миллиона рублей ВАЗ-2105, известный как "догонялка", передает "Российская газета". | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T09:31+0300
2025-04-08T09:31+0300
общество
авто
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. В России выставили на продажу за четыре миллиона рублей ВАЗ-2105, известный как "догонялка", передает "Российская газета".Модель ВАЗ-21059 была создана в 1986 году в Тольятти с роторным двигателем, чтобы полицейские могли быстрее догонять преступников. Автомобиль выпускался небольшими партиями и не продавался в открытую.В описании объявления указано, что предлагаемый автомобиль был выпущен в 1995 году и имеет пробег всего 2 000 километров. Кузов автомобиля в идеальном состоянии. Автомобиль оснащен оригинальным роторным двигателем мощностью 140 лошадиных сил, который работает с пятиступенчатой механической коробкой передач.
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общество , авто
Общество , Авто
09:31 08.04.2025
 
В России выставили на продажу ВАЗ-2105 для КГБ

РГ: в России выставили на продажу ВАЗ-2105 для КГБ за 4 миллиона рублей

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкОсень в Крыму
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© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. В России выставили на продажу за четыре миллиона рублей ВАЗ-2105, известный как "догонялка", передает "Российская газета".
Модель ВАЗ-21059 была создана в 1986 году в Тольятти с роторным двигателем, чтобы полицейские могли быстрее догонять преступников. Автомобиль выпускался небольшими партиями и не продавался в открытую.
В описании объявления указано, что предлагаемый автомобиль был выпущен в 1995 году и имеет пробег всего 2 000 километров. Кузов автомобиля в идеальном состоянии. Автомобиль оснащен оригинальным роторным двигателем мощностью 140 лошадиных сил, который работает с пятиступенчатой механической коробкой передач.
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