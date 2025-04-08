Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ оценил риски для экономики России от снижения мировых цен на нефть - 08.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20250408/ekonomika-856464122.html
ЦБ оценил риски для экономики России от снижения мировых цен на нефть
ЦБ оценил риски для экономики России от снижения мировых цен на нефть - 08.04.2025, ПРАЙМ
ЦБ оценил риски для экономики России от снижения мировых цен на нефть
Риски для российской экономики от снижения мировых цен на нефть есть, но ЦБ к ним готов и следит за развитием ситуации, сказала глава Банка России Эльвира... | 08.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-08T10:20+0300
2025-04-08T10:26+0300
банк россии
нефть
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/04/849761878_0:137:2632:1618_1920x0_80_0_0_de74bfb1501fcd9dcec47c85e7bc2aee.jpg
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Риски для российской экономики от снижения мировых цен на нефть есть, но ЦБ к ним готов и следит за развитием ситуации, сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина на встрече с представителями фракции КПРФ в Госдуме."Действительно, изменения, которые сейчас происходят с внешними условиями, существенны. Мы анализируем возможные каналы влияния этих решений на российскую экономику. И вы абсолютно правы, что основной канал влияния может быть через изменение цен на нефть, снижение цен на нефть", - сказала Набиуллина, отвечая на вопрос депутатов о возможном влиянии на российскую экономику снижения цен на нефть."Если такие тарифные войны, а мы видим эскалацию тарифных войн, будут дальше продолжаться, то это обычно приводит к снижению мировой торговли, мировой экономики и, возможно, и спроса на наши энергоносители. Поэтому здесь риски есть. Надо будет смотреть, как ситуация будет развиваться. Она пока в самом начале. Мы всегда готовимся к такого рода рискам", - добавила она.Глава ЦБ напомнила, что в Основных направлениях денежно-кредитной политики, которые Банк России представил осенью прошлого года, был в том числе рисковый сценарий развития экономики. "Рисковые сценарии связаны как раз с глобальными и, возможно, торговыми войнами и с падением цен на нефть", – пояснила Набиуллина.Определённой страховкой для экономики в таких условиях, по ее словам, является бюджетное правило, которое регулирует использование нефтегазовых доходов казны. "Хорошо, что мы от него не отошли, хотя многим кажется, что оно лишнее. Когда цены на нефть падают, у правительства, у государства всегда есть ресурс поддержать расходы бюджета, несмотря на снижение доходов из-за цены на нефть", – заявила Набиуллина.
https://1prime.ru/20250407/neft-856450864.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/04/849761878_146:0:2486:1755_1920x0_80_0_0_b2fa1485aa4a3289077f600458547dfa.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть
Банк России, Нефть
10:20 08.04.2025 (обновлено: 10:26 08.04.2025)
 
ЦБ оценил риски для экономики России от снижения мировых цен на нефть

ЦБ: риски для экономики России от снижения мировых цен на нефть есть

© РИА Новости . Пресс-служба ЦБ РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина - ПРАЙМ, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости . Пресс-служба ЦБ РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Риски для российской экономики от снижения мировых цен на нефть есть, но ЦБ к ним готов и следит за развитием ситуации, сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина на встрече с представителями фракции КПРФ в Госдуме.
"Действительно, изменения, которые сейчас происходят с внешними условиями, существенны. Мы анализируем возможные каналы влияния этих решений на российскую экономику. И вы абсолютно правы, что основной канал влияния может быть через изменение цен на нефть, снижение цен на нефть", - сказала Набиуллина, отвечая на вопрос депутатов о возможном влиянии на российскую экономику снижения цен на нефть.
"Если такие тарифные войны, а мы видим эскалацию тарифных войн, будут дальше продолжаться, то это обычно приводит к снижению мировой торговли, мировой экономики и, возможно, и спроса на наши энергоносители. Поэтому здесь риски есть. Надо будет смотреть, как ситуация будет развиваться. Она пока в самом начале. Мы всегда готовимся к такого рода рискам", - добавила она.
Глава ЦБ напомнила, что в Основных направлениях денежно-кредитной политики, которые Банк России представил осенью прошлого года, был в том числе рисковый сценарий развития экономики. "Рисковые сценарии связаны как раз с глобальными и, возможно, торговыми войнами и с падением цен на нефть", – пояснила Набиуллина.
Определённой страховкой для экономики в таких условиях, по ее словам, является бюджетное правило, которое регулирует использование нефтегазовых доходов казны. "Хорошо, что мы от него не отошли, хотя многим кажется, что оно лишнее. Когда цены на нефть падают, у правительства, у государства всегда есть ресурс поддержать расходы бюджета, несмотря на снижение доходов из-за цены на нефть", – заявила Набиуллина.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 07.04.2025
Цены на нефть пошли вниз после заявления Трампа о новых пошлинах против КНР
Вчера, 18:54
 
Банк РоссииНефть
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала