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ЦБ оценил риски для экономики России от снижения мировых цен на нефть

ЦБ оценил риски для экономики России от снижения мировых цен на нефть - 08.04.2025, ПРАЙМ

ЦБ оценил риски для экономики России от снижения мировых цен на нефть

Риски для российской экономики от снижения мировых цен на нефть есть, но ЦБ к ним готов и следит за развитием ситуации, сказала глава Банка России Эльвира... | 08.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-08T10:20+0300

2025-04-08T10:20+0300

2025-04-08T10:26+0300

банк россии

нефть

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МОСКВА, 8 апр - ПРАЙМ. Риски для российской экономики от снижения мировых цен на нефть есть, но ЦБ к ним готов и следит за развитием ситуации, сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина на встрече с представителями фракции КПРФ в Госдуме."Действительно, изменения, которые сейчас происходят с внешними условиями, существенны. Мы анализируем возможные каналы влияния этих решений на российскую экономику. И вы абсолютно правы, что основной канал влияния может быть через изменение цен на нефть, снижение цен на нефть", - сказала Набиуллина, отвечая на вопрос депутатов о возможном влиянии на российскую экономику снижения цен на нефть."Если такие тарифные войны, а мы видим эскалацию тарифных войн, будут дальше продолжаться, то это обычно приводит к снижению мировой торговли, мировой экономики и, возможно, и спроса на наши энергоносители. Поэтому здесь риски есть. Надо будет смотреть, как ситуация будет развиваться. Она пока в самом начале. Мы всегда готовимся к такого рода рискам", - добавила она.Глава ЦБ напомнила, что в Основных направлениях денежно-кредитной политики, которые Банк России представил осенью прошлого года, был в том числе рисковый сценарий развития экономики. "Рисковые сценарии связаны как раз с глобальными и, возможно, торговыми войнами и с падением цен на нефть", – пояснила Набиуллина.Определённой страховкой для экономики в таких условиях, по ее словам, является бюджетное правило, которое регулирует использование нефтегазовых доходов казны. "Хорошо, что мы от него не отошли, хотя многим кажется, что оно лишнее. Когда цены на нефть падают, у правительства, у государства всегда есть ресурс поддержать расходы бюджета, несмотря на снижение доходов из-за цены на нефть", – заявила Набиуллина.

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нефть